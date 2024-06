Blanes lliura 2.400 euros als millors treballs de recerca dels instituts públics

L'Ajuntament de Blanes va lliurar 2.400 en premis als millors treballs de recerca dels instituts públics el passat cap de setmana. L'alcalde del municipi, Jordi Hernández va ser l'encarregat d'encapçalar la 10a edició dels Premis als Millors Treballs de Recerca, juntament amb la tinent d’alcalde d’Educació, Glòria Agudo. Els van acompanyar la directora i els directors dels tres instituts: Olga Rodríguez (INS Sa Palomera), Rubén Fernández (INS Serrallarga) i Josep Hernández (INS S’Agulla).

El lliurament dels premis als millors treballs de recerca dels instituts públis de Blanes. / Ajuntament de Blanes

2.400 euros en premis

L’acte de lliurament dels reconeixements, completat amb la presentació dels treballs que els han merescut, va incloure l’entrega d’un total de 2.400 euros en premis als dos millors treballs de cadascun dels tres centres públics de secundària del municipi. Els docents dels tres instituts s’encarreguen d’escollir un primer premi i un segon premi dotats respectivament amb 500 euros i 300 euros, acompanyats d’un diploma.

Els alumnes destinaran els diners a la matrícula dels estudis del curs següent, o bé a l’adquisició de material educatiu. Pel que fa a la resta de treballs de recerca que no s’han seleccionat per ser premiats, també es va fer públic el reconeixement a la feina feta lliurant sengles diplomes acreditatius.

Els guanyadors dels premis / DdG

Diplomes Finalistes:

Institut S’Agulla

Erola Parrado: La biblioteca total

Nahisetu Sumareh: Una crida a la joventut blanenca

Paola Carvalho: Millor de dia o de nit? Tractament Orto-K

Idaira Torres: Projecte disseny i fabricació d’una guitarra elèctrica el més versàtil possible.

Hugo Herrera: És viable la prematuritat empresarial

Arnau Burjons: La ciència en la ciència-ficció?

Institut Sa Palomera

Jana Señorón: Two models, two diferent lives

Nicolau Vida: El cotxe elèctric, un bon futur?

Paula Alonso: The abundant loss of meaning in translation

Arnau Sáez: Creació d’un videojoc

Carla Sánchez: Producció i autogestió d’un single musical

Institut Serrallarga

Clàudia Camps: Política i educació. Van agafades de la mà?

Elena Navarro: Panem and Rome. Two cities one story

Judith Massana: Comparació entre la teràpia eqüestre i l’aquàtica per a infants amb TEA.

Júlia Calle: Art i emocions

Marc Colldeforns: Disseny i desenvolupament d’un sistema per disminuir les cues a la cafeteria de l’institut

Miquel Rabasco: La població a Blanes

Una cerimònia marcada per l’emoció

Les distincions que reben els joves alumnes la comparteixen amb lògica emoció els familiars i amics que els acompanyen en una cerimònia on la comunitat educativa celebra any rere any aquest reconeixement públic honrat per a l’alumnat de batxillerat dels tres instituts públics. Cal dir, a més a més, que els i les estudiants a qui es distingeix amb els premis remunerats no saben que se’ls ha estat atorgat.

Per tant, els crits d’alegria continguda acompanyen sovint la proclamació d’aquests reconeixements. Cada any l’honor d’exercir de Mestre de Cerimònies per conduir i presentar l’acte recau en la direcció d’un institut diferent de manera rotativa. En aquest cas, l'encarregat d’aquesta tasca va ser el director de l’Institut Serrallarga, Rubén Fernández.