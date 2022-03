Gastem massa aigua?

Penso que es pot millorar l’eficiència. En gastem massa, però la tecnologia ha avançat i en aquest aspecte es pot millorar. Per exemple, ara hi ha sistemes de rec més eficients dels que hi havia anys enrere.

Podem fer individualment alguna cosa, per a millorar la situació?

Ser més eficients en l’aplicació de l’aigua a l’agricultura, en aquest àmbit el marge de millora és ampli.

Per exemple?

Per exemple, el rec per inundació superficial a tot l’estat és el 23% de rec total, mentre que a Catalunya és del 47%. El que passa és que la gent sol tenir en compte només l’aigua que surt per l’aixeta a casa seva. Per sort, actualment mengem tres cops al dia, però per aconseguir això cal produir aliments, i produir-los té una petjada hídrica molt important. Més o menys el 70% de l’aigua que gastem va destinat a produir aliments. Està mot bé tenir a casa aixetes que redueixen el consum d’aigua, però on hem de millorar és en l’agricultura, tant en infraestructures com en tecnologia.

O sigui que allò de dutxar-nos per parelles, de poca cosa serveix… si més no hídricament.

He, he, jo ja sóc una mica gran per aquestes coses. Però vaja, estalviaríem uns pocs litres d’aigua, res a veure amb la quantitat que en necessita l’agricultura. Millorant la producció en l’agricultura de regadiu, sí que hi hauria un estalvi important.

Hi ha perill de quedar-nos sense aigua, o com a mínim de no tenir-ne prou?

Hem passat de gestionar la normalitat a gestionar valors extrems. Amb l’emergència climàtica, cada cop ho tenim més complicat, ja que passem amb rapidesa d’inundacions a èpoques de sequeres. A la zona de Girona, per exemple, l’embassament de la conca de la Muga, el de Boadella, està actualment molt baix. Està al 50% de capacitat, quan l’any passat estava al 83% i no vam poder acabar la campanya de recs.

50% no és poca aigua.

Pot semblar que tenim molta aigua, però si s’encadenen setmanes sense ploure, la cosa es complica. Hem de ser més eficients a l’hora de gestionar l’aigua, sobretot els extrems.

Serveix d’alguna cosa el Dia Mundial de l’Aigua, si cada dia és el dia mundial d’alguna cosa?

Cada cop hi ha més dies mundials, és cert. Però el de l’aigua fa molts anys que es celebra, i almenys entre la gent del sector és un dia important. Cada any es centre en un tema, aquest s’ha centrat en el de les aigües subterrànies. És important que la gent conegui l’existència d’aquesta aigua i el seu valor.

Barcelona ens escura l’aigua a la resta de catalans?

A Barcelona hi ha una gran acumulació de persones, i tota aquesta gent fa servir aigua per rentar-se per cuinar, etc. Però tota aquesta gent també necessita aliments. Catalunya té una sobirania alimentària de cap el 41%, o sigui que no produïm ni tan sols el 50% dels aliments que consumim.

No és gaire.

Quan arriba una pandèmia o una guerra, que és el que ha passat els darrers anys, ens adonem que és important produir els aliments a casa nostra. A Catalunya estem lluny de la sobirania alimentària.

Però això significaria gastar encara més aigua.

Ser eficients vol dir, amb la mateixa quantitat d’aigua, intentar produir més aliments.

El bany de diumenge del Barça al Madrid es pot considerar despesa excessiva d’aigua?

He, he. Feia temps que no ho veia, sí que va ser un bany, sí. Quatre gols! Aquests banys no gasten aigua, però mantenir un camp de futbol de primera divisió, que tots estan molt ben regats i ben cuidats, requereix molta aigua, no cregui.