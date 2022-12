Fa almenys dues setmanes que els casos de covid-19 estan en constant creixement i l’Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) confirma el que els experts fa dies que alerten: l’aparició d’una nova onada de contagis «en les pròximes setmanes» a causa de les noves subvariants del virus, BQ.1 i BQ.2, identificades en diferents llocs. «Estem seguint acuradament les noves variants del virus», però el contagi «és més ràpid que l’adopció de les vacunes», va admetre el dia 26 el responsable de vacunes de l’EMA, Marco Cavaleri, que confirma que l’aparició de noves mutacions ofereix noves vies d’escapament al virus.

Almenys mitja desena de variants del virus competeixen per convertir-se en el pròxim cep dominant als Estats Units, però totes formen part del mateix arbre genealògic. «Totes són descendents d’òmicron», ha explicat el doctor Albert Ko, metge i epidemiòleg de l’Escola de Salut Pública de Yale, al diari nord-americà ‘The New York Times’.

Tot i que cada subvariant té mutacions lleugerament diferents, cap d’elles sembla que està creant onades significatives encara, a diferència de les variants delta i òmicron quan van aparèixer per primera vegada, va assegurar Ko. Això és el que saben els experts fins ara sobre les noves subvariants i el que les seves mutacions poden significar per a les infeccions reincidents, els símptomes, els pics de casos i les opcions de tractament.

Més resistència

Però n’hi ha una que preocupa molt i que l’EMA també vigila de prop: la nova subvariant XBB, que s’està expandint amb rapidesa a l’Àsia i que ja ha sigut detectada en alguns països de la UE. Es tracta d’una variant producte d’una combinació entre dos de subvariants que van compartir material genètic. La XBB ha sigut batejada com a ‘gryphon’ (que en català vol dir «aixeta»), criatura mitològica amb el cos de lleó i ales i cap d’àguila. Sembla que encara és més fugissera que la BA.2.75 Centaure, detectada a l’estiu.

Els experts asseguren que aquesta variant és un malson, ja que mostra encara més resistència als anticossos que altres variants i subvariants detectades fins ara, segons ha remarcat el biòleg evolutiu canadenc T. Ryan Gregory, professor a la Universitat de Guelph a Ontario (Canadà).

La variant XBB és la responsable dels augments de casos de covid-19 a Singapur i en altres països del sud d’Àsia, com l’Índia.

Còctel de variants

A més d’ella també circula, segons els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC, per les seves sigles en anglès), la subvariant BA.5, que va impulsar l’onada de covid-19 a l’estiu i que continua causant una mica menys de la meitat de les infeccions als Estats Units. Però hi ha dues subvariants que estan creixent ràpidament i s’espera que superin la BA.5 ben aviat: BQ.1 i BQ.1.1. Fins al dia 28, la variant BQ.1 representava el 14% de les infeccions per covid-19 als Estats Units, mentre que la BQ.1.1 –també coneguda com «gos de l’infern»– representava el 13,1%. Finalment, la variant denominada BQ.4.6 també ha guanyat terreny des de l’agost i fins aquell dia representava el 9,6% dels contagis de covid als Estats Units, segons les informacions recollides per ‘The New York Times’.

Fins a quin punt m’han de preocupar aquestes noves subvariants? L’evolució de noves variants de coronavirus no és res nou. «Ja ens hem enfrontat a això abans, com per exemple amb la grip», va explicar Ko al diari novaiorquès. «Els virus i els patògens constantment intenten adaptar-se i escapar-se de la pressió immunitària que els plantegem».