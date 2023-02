Guinea Equatorial ha confirmat aquest dilluns el seu primer bot de la malaltia del virus de Marburg, similar al de l'Ebola, després de donar positiu les proves fetes després de la mort de almenys nou persones, ha informat l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que ha convocat una reunió d'urgència dels seus experts per analitzar la situació.

La trobada també analitzarà la situació actual de la investigació de vacunes contra el virus similar al de l'Ebola: encara que hi ha una trentena de candidates, totes estan en període de tests clínics i cap ha estat aprovada encara.

El brot es va detectar a la província de Kié-Ntem, a l'oest de la part continental del país africà i amb frontera amb Camerun i Gabon, va precisar l'OMS en un comunicat.

Les autoritats sanitàries equatoguineanes van enviar mostres al laboratori de l'Institut Pasteur al Senegal amb el suport d'aquesta agència de l'ONU per a determinar la causa de la malaltia, després de l'alerta d'un funcionari de salut del districte el passat 7 de febrer.

De les vuit mostres analitzades en l'Institut Pasteur, una va resultar positiva del virus.

Fins al moment, s'han reportat nou morts i setze casos sospitosos amb símptomes que inclouen febre, fatiga, vòmits i diarrea amb sang.

Rastreig de contactes

L'OMS ha assenyalat que estan en curs més investigacions i que s'han mobilitzat equips en els districtes afectats per rastrejar contactes, aïllar i donar atenció mèdica a les persones que mostrin símptomes de la malaltia.

L'organització també tracta d'articular una ràpida resposta amb el desplegament d'experts en emergències de salut epidemiològiques per donar suport a les autoritats nacionals i assegurar la col·laboració comunitària en el control del brot.

Igualment, facilitarà l'enviament de guants de laboratori per anàlisis de mostres i equips de protecció personal que poden ser utilitzats per 500 treballadors de la salut.

"(El virus de) Marburg és altament infecciós. Gràcies a l'acció ràpida i decisiva de les autoritats de Guinea Equatorial en confirmar la malaltia, la resposta d'emergència pot accelerar-se ràpidament perquè puguem salvar vides i aturar el virus com més aviat millor", ha dit la directora de l'OMS a l'Àfrica, Matshidiso Moeti.

La de Marburg és una febre hemorràgica viral altament infecciosa de la mateixa família que la malaltia del virus de l'Ebola.

En el passat, s'han detectat brots i casos esporàdics d'aquesta malaltia en altres països d'Àfrica com Ghana, Guinea-Conakri, Angola, la República Democràtica del Congo, Kènia, Sud-africa i Uganda.

Altament mortífera

La malaltia pel virus de Marburg és tan mortífera com la de l'Ebola i s'estima que a l'Àfrica ha causat la mort de més de 3.500 persones.

Igual que l'Ebola, el virus de Marburg provoca hemorràgies sobtades i pot provocar la mort en pocs dies, amb un període d'incubació de 2 a 21 dies i una taxa de mortalitat de fins al 88%.

Els rats-penats de la fruita son els hostes naturals d'aquest virus, que quan és transmès als humans pot ser contagiat mitjançant contacte directe amb fluids com la snag, saliva, vòmits o orina.

La malaltia, per la qual no hi ha vacuna ni tractament específic, va ser detectada el 1967 a la ciutat alemanya de Marburg -origen del seu nom- per tècnics de laboratori que van resultar infectats quan investigaven a micos portats d'Uganda.