La Direcció General de Trànsit (DGT) s’ha adreçat als conductors més grans en el seu últim comunicat, on anuncien nous canvis per a aquest sector de la població. El motiu és que l’augment d’esperança de vida s’ha traduït en un increment dels conductors de més edat a les carreteres, per la qual cosa l’organisme autònom ha implementat algunes modificacions en tràmits com la renovació del permís de circulació.

Cal destacar que a la Unió Europea un de cada tres morts en accidents de trànsit supera els 65 anys. En el cas d’Espanya, aquest percentatge se situa entorn del 28%, i la majoria d’aquests sinistres es deuen a pèrdues de facultats psicofísiques. Períodes de renovació L’increment de persones més grans de 65 anys al volant, al voltant del 10% del total, ha obligat la DGT a prendre mesures. De totes les modificacions aplicades a partir d’aquest 2023, el canvi de períodes per a la renovació del carnet és la més destacada. Així doncs, si fins ara s’havia de portar a terme l’esmentat tràmit cada deu anys, aquesta quantitat es redueix a cinc per a més grans de 65 anys i a dos en el cas dels més grans de 70. D’aquesta manera, la revisió de facultats estarà més controlada a l’hora de continuar circulant en cotxe o moto: «L’edat és un factor que influeix notablement en la pèrdua de facultats; com més edat, més denegacions i condicions restrictives», afirma Bonifacio Martín, secretari general de l’Associació Espanyola de Centres Mèdics Psicotècnics (ASECEMP). Documentació i aptituds Aquelles persones que superin l’edat esmentada i hagin de renovar el seu permís de circulació hauran de facilitar un imprès de sol·licitud oficial, el DNI, una fotografia actualitzada i l’informe d’aptitud psicofísic. Quant a aquest últim, per aconseguir-lo s’hauran de superar proves com el test d’anticipació de la velocitat i la coordinació visomotora, així com un estudi d’audició i visió, i un altre general de salut. És important remarcar que la vista, fonamental per a la conducció, és el sentit que més es deteriora amb l’edat. Per aquesta raó, és també el paràmetre que més denegacions provoca a l’hora de renovar el carnet.