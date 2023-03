L'endometriosi és una malaltia crònica produïda per la presència de teixit endometrial fora de l'úter. Aquest teixit creix dins de l'úter cada mes amb la finalitat de preparar-lo per a un possible embaràs. I quan aquest no es produeix, el teixit s'elimina en forma de sagnat, la menstruació.

Però hi ha ocasions en les quals, per raons que avui encara es desconeixen, aquest teixit apareix en altres zones del cos de la dona, en els ovaris, l'intestí, la bufeta i fins i tot els pulmons, la qual cosa provoca grans problemes en la dona.

Actualment, encara es desconeix què l'origina, encara que es té constància que estan implicats factors immunològics i genètics.

S'estima que la pateixen entre el 10 i el 15 % de les dones d'Espanya, és a dir, més de dos milions de dones al país, 14 milions a Europa i prop de 180 milions a tot el món.

Però aquestes xifres podrien ser molt superiors perquè com asseguren des de la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia (SEGO), moltes dones encara no estan diagnosticades.

I és que en alguns casos passen uns 7 anys fins que dones que pateixen regles molt doloroses són diagnosticades d'endometriosis.

Símptomes de l'endometriosi

Sempre s'ha considerat que el dolor és inherent a la menstruació, quan la realitat és molt diferent. Els forts dolors quan baixa la regla no són normals i poden deure's a l'endometriosi.

Aquests dolors incapacitants es deuen al fet que els canvis menstruals afecten el teixit endometrial no sols de l'úter, sinó també del que hagi aparegut en diferents diferents a la cavitat uterina.

Però a més del dolor menstrual, aquesta malaltia també pot provocar altres símptomes:

Un sagnat excessiu.

Dolor abdominal, que a vegades afecta l'intestí i sistema urològic i pot arribar a ser incapacitant.

Problemes per a tenir fills.

Infertilitat.

Endometriosi i infertilitat

La presència de teixit endometrial pot provocar alteracions que dificultin la funció de trompes de Fal·lopi, a més d'incidir en la quantitat i la qualitat dels òvuls. També pot afectar els processos de fecundació i implantació dels embrions. Tot això pot repercutir directament en la fertilitat.

La SEGO estima que entre el 30% al 50% de les afectades d'endometriosis tindran problemes de fertilitat.

Malgrat aquests percentatges que podrien fer-nos pensar que endometriosis és sinònim d'infertilitat, des de la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia insisteixen que això no tenen per què ser així.

Per a evitar els problemes de gestació, les dones que pateixen aquesta patologia i desitgen ser mare han de posar-ho en coneixement del seu especialista en ginecologia, qui li plantejarà les opcions de tractament més apropiades al seu propòsit i també li aconsellarà de forma personalitzada en el procés per a quedar-se embarassada.

Millorar la detecció precoç

Una de les metes actuals dels experts és la detecció precoç d'aquesta malaltia.

Són diversos els projectes que s'estan desenvolupant dins i fora d'Espanya per a afavorir un diagnòstic precoç de l'endometriosi. Un d'ells té com a objectiu identificar aquesta afecció en adolescents, ja que detectar-la en estadis primerencs i tractar-la des del primer moment millora la qualitat de vida de qui la pateix, ja que el dolor i la durada del problema seran menors.

Hi ha estudis que busquen marcadors en la sang (proteïnes o metabòlits) que permetin detectar alteracions identificables amb el desenvolupament de la malaltia.

Encara que fins ara no ha funcionat cap, ja que, encara que en algunes pacients sí que es mostraven elevats, en unes altres es podien confondre amb els valors del dolor provocat per altres patologies, l'equip que treballa en aquest projecte té com a objectiu trobar una combinació de biomarcadors que permeti trobar un algoritme que pugui utilitzar-se per a detectar la majoria dels casos.

Altres treballs estan centrats a buscar l'origen de la malaltia. Un d'ells, per exemple, està tractant d'elaborar un atles cel·lular d'endometriosi, amb el que s'espera comprendre millor els orígens, la progressió natural i els possibles objectius terapèutics per al tractament.

A l'espera d'aquests treballs per a millorar la detecció precoç, avui dia el diagnòstic de l'endometriosi se sol realitzar mitjançant ecografia o per cirurgia mínimament invasiva (laparoscòpia), per la qual cosa resulta difícil identificar la malaltia quan es troba en una fase primerenca.

Hi ha tractament per a endometriosi?

Pel que fa al tractament de la malaltia, aquest dependrà de la simptomatologia, de l'evolució del quadre i del desig o no d'embaràs. Encara que el primer objectiu de l'especialista serà controlar els símptomes i, sobretot, a l'alleujament del dolor.

A vegades, cal el tractament quirúrgic quan els quists endometriòtics són de gran grandària o el dolor limita seriosament l'activitat diària.

El problema és que entre el 10% i el 15% de les dones que se sotmeten a una cirurgia conservadora (sense extirpar l'úter) torna a patir la malaltia un any després, una xifra que s'eleva fins al 40% i el 50% després de cinc anys, segons un estudi publicat el novembre passat.

Per això, els especialistes ara tendeixen a limitar les intervencions quirúrgiques a casos molt concrets.

Però a més de la cirurgia, existeixen tractaments hormonals a base d'antiestrogènics, que redueixen els nivells d'estradiol, l'hormona que provoca la proliferació de l'endometriosi.

No obstant això, aquests fàrmacs poden induir en alguns casos una simptomatologia similar a la de la menopausa, amb fogots, desajustaments hormonals i principi d'osteoporosi. Grups de recerca també treballen avui dia per a trobar alternatives al tractament quirúrgic o l'hormonal.

A causa els reptes que encara planteja aquesta malaltia avui dia, des de la SEGO s'insisteix en els beneficis que les adolescents acudeixin a consulta ginecològica com més aviat millor si es pateixen forts dolors o molèsties després de la primera regla, retards en la menstruació, excés o absència de sagnat, etc. per a així afavorir el seu diagnòstic precoç