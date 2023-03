"De petit, un policia em va dir que es faria una cartera amb la meva pell"

"A ells els és igual i jo ja hi estic acostumat. Tota la meva vida la policia ha anat a buscar-me perquè soc negre", explica Cheikh Drame, president de Sos Racisme a Catalunya, a El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. Aquest jove català de 31 anys, nascut al Senegal, és un dels 110 afectats que el 2022 va denunciar haver estat víctima de racisme davant de l'entitat, encara que també ha portat el cas davant de la justícia. Drame ha denunciat diversos agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona per una actuació, diu, "abusiva" i "racista". Tot i això, assumeix, es tracta de fets que li han passat tota la vida. "Per ells no soc el president de SOS, soc un negre més que és perillós", assenyala.

Drame és considerat català d'origen divers. Va venir a Catalunya quan tenia 5 anys i la seva infantesa la va passar a Martorell. "Hi va haver una cosa que va marcar un punt d'inflexió a la meva vida. Quan tenia 13 anys, un policia local de Martorell em va dir: 'Em faré una cartera amb la teva pell'", explica Drame. A partir d'aquí, les topades amb els agents han estat una constant. El més greu va passar el 2010, quan va acabar condemnat després de ser agredit, un episodi que el va portar a implicar-se a l'entitat que avui presideix. Aquest 2022 ha tornat als jutjats per un cas ocorregut durant el mes de maig al barri del Raval de Barcelona.