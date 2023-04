El Servei Català de Trànsit (SCT) demana "no baixar la guàrdia en cap moment" aquesta Setmana Santa davant l'"alta mobilitat" que es preveu en els propers dies, tant a destinacions de platja com de muntanya. La subdirectora general de Gestió del Trànsit, Lourdes Puigbarraca, ha indicat que uns 380.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana entre aquest dijous i divendres i en tornaran uns 600.000 entre diumenge i dilluns. Trànsit preveu que les vies amb afectacions més importants siguin l'AP-7 i trams de l'A-2, la C-16, la C-17, la C-32, la C-65, la C-31 i l'N-340. Algunes vies tindran mesures especials, com limitacions de velocitat específiques o carrils addicionals per a l'operació retorn. Els Mossos d'Esquadra faran 1.300 controls.