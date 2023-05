L’Ajuntament de Granollers ha detectat un intent d’estafes telefòniques reclamant el pagament d’impostos municipals. El ‘modus operandi’ són missatges de WhatsApp reclamant el pagament de tributs a un IBAN i referència que, en cap cas, corresponen al consistori.

En altres casos també es produeix l’estafa a partir de trucades, en les quals faciliten un número de compte per realitzar l’ingrés, segons expliquen des del consistori.

Per aquesta raó, recorda a la ciutadania i comerciants que mai es realitzen reclamacions de tributs o impostos per via telefònica, WhatsApp o correu electrònic. Les reclamacions per impagaments sempre es realitzen a través de notificació electrònica o per correu certificat.