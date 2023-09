Un jove de 21 anys agredeix verbalment i emocionalment a la seva parella de 18 anys perquè li baixa la regla i sense voler li ha embrutat els pantalons de sang. La parella estava mirant una pel·lícula a casa, la jove estava asseguda sobre la seva parella, quan es va aixecar per anar a buscar alguna cosa per beure. De sobte, en tornar, va veure que hi havia sang als pantalons del seu xicot i ell es va tornar boig cridant-la i va marxar de l'habitació tancant la porta amb molt mal geni.

El noi va començar a dir-li que li havia fet malbé els pantalons texans i que eren els seus preferits. La noia es va sentir molt trista i culpable perquè no havia revisat el seu mòbil per controlar quan li tocava la menstruació. Si ella hagués estat al cas i s'hagués posat una compresa íntima per evitar aquest moment tan incòmode, potser no hauria passat res...

La pregunta és: ara les dones tenim la culpa de tenir la menstruació?

L'endemà, la parella de la jove de només 18 anys li va demanar perdó per haver-la cridat, però també li va dir que estava molt enfadat pels seus texans. Després de diverses rentades, els pantalons continuen tacats. La jove confessa a les xarxes que, encara se sent culpable per no haver previst que això podria passar. Però en l'última línia de la seva publicació també va deixar clar que ella continuava enfadada pel comportament del seu xicot envers la situació i pregunta en un fòrum que n'opinen.

La gran majoria de les respostes han estat contra la seva parella, li han dit clarament que ella, no tenia cap culpa, només faltaria. També li han deixat clar que han de deixar a una persona d'aquest tipus perquè no és una persona madura. I vosaltres, què en penseu?

Les agressions masclistes cada vegada estan més normalitzades per joves i adults, l'ús de la pornografia actual, la sexualització constant del cos a través de les xarxes socials, la llibertat extremista, posant a la dona com a trofeu o premi i, malauradament, moltes fèmines creuen que aquesta llibertat els és favorable, quan realment en surten perjudicades perquè l'abús acaba estant el detonant final pel patriarcat, que, tot i l'època en la qual estem, encara contínua vigent i cada vegada la ultradreta i els seus valors agafa més força.

I finalment, tot això a què porta? A més, les lleis envers la violència masclista, com estan? Defensen a la víctima o protegeixen a l'agressor? Quines han estat les penes per a violadors? Moltes preguntes, sense una resposta clara!