El projecte d’ampliació i reforma del bloc quirúrgic i de l’hospital de dia oncològic de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta entra en una nova fase, amb l’inici el 25 de setembre, dels treballs per aixecar l’estructura principal del nou edifici que ha d’acollir l’ampliació. Aquesta estructura s’ubicarà sobre l’actual edifici de l’Institut Català d’Oncologia (ICO).

Per tal d’agilitzar els treballs ha calgut avançar l’arribada de part del material necessari per iniciar el muntatge de les encavallades, les dues primeres de les quals van arribar al Trueta el 13 de setembre a través d’un servei de transport especial. Les encavallades estaran formades per un conjunt de perfils estructurals metàl·lics, que es prefabriquen al taller en trams i que es munten a peu d’obra. L’aixecament de l’estructura està previst que comenci el dilluns vinent al vespre i que s’allargui durant unes cinc setmanes. Aquests treballs d’aixecament de l’estructura es faran quan no hi hagi activitat assistencial a l’edifici i comportaran un seguit de modificacions de circuits i procediments que s’han dissenyat per minimitzar les molèsties als usuaris i preservar al màxim l’activitat.

En aquest sentit, a partir de les 5 de la tarda del 25 de setembre els pacients que fan tractaments a l’hospital de dia de l’Institut Català d’Oncologia seran reubicats a l’hospital de dia mèdic i quirúrgic, situat a la primera planta de l’edifici principal del Trueta. Cada pacient serà degudament informat d’aquest canvi d’ubicació del seu tractament.

També s’ha habilitat un circuit rodat alternatiu, tant per a l’entrada com per a la sortida de pacients amb l’helicòpter medicalitzat del SEM en el torn de nit dels dies laborals.

Una altra de les afectacions serà la de l’activitat de gammagrafies i tomografies per emissió de positrons-tomografies computades (PET-TC), que es realitza a les instal·lacions de l’Àrea de Medicina Nuclear de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), situades a l’edifici de l'ICO. En aquest cas, l’afectació és causada per la necessitat de traslladar uns equips de climatització que estan situats a la teulada de l’edifici. Aquests aparells són els que garanteixen les condicions necessàries de l’aire de la radiofarmàcia, que és on es preparen els medicaments radioactius que s’administren als pacients. Així, els treballs de reubicació d’aquests equipaments es faran fins al proper 25 de setembre, i la setmana vinent s’hauran de fer les verificacions i validacions de les noves condicions de l’aire dins de les sales de radiofarmàcia abans de poder iniciar de nou l’activitat assistencial normal, que es preveu per al dia 3 o 4 d’octubre. Durant aquest període, els pacients més urgents que necessitin una exploració de PET-TC seran derivats a la Clínica Girona.

El projecte s’està desenvolupant per fases perquè es pugui mantenir l’activitat assistencial a l’actual bloc quirúrgic amb la menor afectació possible. Una de les primeres actuacions s’ha centrat en l’enderroc de la zona d’esterilització i l’habilitació d’una de provisional. Els treballs, iniciats l’octubre de l’any passat, ja estan en la fase final i es preveu que durant el primer trimestre de 2024 es podrà disposar de la nova zona d’esterilització a la mateixa àrea.

Cinc anys de durada

Els treballs d’obra del projecte d’ampliació del bloc quirúrgic es van adjudicar amb retard el juliol de l’any passat –en un segon procés de licitació després que el primer resultés desert per una renúncia– a la Unió Temporal d’Empreses (UTE) Acciona Construcción SA i Copcisa SA, per valor de més de 14,6 milions d’euros (IVA inclòs). Les obres van començar l’octubre de l’any passat amb la previsió d’una durada de cinc anys. L’hospital disposarà de 4.000 metres quadrats més d’espai distribuïts en tres plantes, gràcies a la construcció d’aquest edifici nou que connectarà amb l’edifici actual. A la segona planta, hi aniran sis quiròfans nous, que estaran connectats amb els de l’actual bloc quirúrgic. Es passarà dels 11 quiròfans actuals a 16, ja que es requereix un increment dels espais de suport dintre de l’àmbit existent.

Per la seva banda, l’hospital de dia oncohematològic de l’ICO augmentarà la seva capacitat assistencial, ja que passarà dels 25 espais de tractament que té actualment a 40, i arribarà a una superfície construïda d’uns 885 metres quadrats.