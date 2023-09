Dia rere dia, les persones prenem més consciència dels problemes mediambientals i socials a què ens enfrontem com a societat. Són desafiaments que van en augment, i davant dels quals ens hem d'unir tant la ciutadania com la iniciativa privada i pública per fer-los front.

En la nostra vida quotidiana, com a consumidors, tenim un paper fonamental per assegurar el compromís de les marques amb la preservació de l'entorn. A través de les nostres eleccions de compra, consum i comportament podem exercir pressió sobre les empreses perquè adoptin pràctiques més sostenibles. De fet, el 69% d'espanyols tenen en compte l'actuació mediambiental i social a l'hora de comprar o contractar, mentre que el 92% considera que les empreses i les seves marques han d'estar compromeses amb la resolució de problemes mediambientals, segons una enquesta de Col·laboraBrands.

En optar per productes i serveis que reflecteixin valors ecològics i socials, els consumidors creem una demanda que impulsa les marques a adoptar mesures responsables per cuidar, a més de l'entorn i el conjunt de la societat, la seva percepció pública.

Finançar el canvi

En un context de transició socioeconòmica, els bancs tenen un paper clau a facilitar el compromís de les marques amb el medi ambient a través del finançament. Un deure que coneix de prop Triodos Bank, un banc europeu amb més de 40 anys de trajectòria en el finançament d’empreses que afronten aquests reptes de futur.

La companyia es troba immersa en la construcció d'un món millor; per això, promou que els diners siguin un agent de canvi social, mediambiental i cultural positiu. La responsabilitat és una de les màximes de l'entitat, per la qual cosa fomenta el desenvolupament sostenible i el respecte dels drets humans i incentivar l'ús conscient dels diners. A més, això no està renyit amb la rendibilitat, per la qual cosa els seus productes són igualment competitius en el sector bancari.

Les xifres recolzen el treball diari de Triodos Bank, a través del qual queda demostrat que hi ha maneres de fer banca diferents de les tradicionals. La banca ètica de Triodos Bank s'assenta en valors com la sostenibilitat, l'excel·lència, la innovació i la transparència. A més, un altre dels seus objectius és canviar el sistema financer des de dins.

Una banca amb propòsit

Triodos Bank només finança projectes i empreses que incentiven una millora directa a les persones i al planeta. Concretament, centra la seva activitat en tres sectors: mediambiental, cultural i social. Per exemple, no finança activitats relacionades amb energies fòssils. En aquest enllaç es poden entendre els criteris de finançament que segueixen per estar sempre alineats amb els valors.

Pel que fa al finançament d'empreses relacionades amb el sector mediambiental, promouen projectes vinculats amb energies renovables, construcció sostenible o agricultura ecològica. Sense anar més lluny, donen suport a Genial Panel, una empresa de les Preses (Girona) especialitzada a potenciar l'eficiència energètica a llars, empreses i organitzacions públiques. A més, a tot Europa ha finançat fins a 10.600 habitatges que han adoptat pràctiques per ser més sostenibles.

En el sector cultural, Triodos Bank recolza econòmicament empreses i projectes que promouen el desenvolupament de les activitats culturals i educatives, com ara la residència d'estudiants Odalys Campus, i aquesta entitat bancàriaha donat suport perquè puguin instal·lar plaques solars d'autoconsum. D'aquesta manera, l'edifici és autosuficient, pot reduir la factura de la llum, la seva petjada mediambiental i els estudiants que s'allotgen a la residència prenen consciència de la cura del medi ambient.

I a nivell social, promou l'educació infantil i juvenil a través d'activitats de lleure com les que proposa Fundesplai, la Fundació Catalana de l'Esplai, en el marc del moviment cívic català esplai. L'entitat proposa activitats extraescolars en centres educatius i campaments d'estiu per a milers de joves catalans. Des de la seu al barri de Sant Cosme, al Prat de Llobregat (Barcelona), l'organització també treballa per promoure la cohesió social, “a través dels seus programes a favor de la infància i la joventut, l'enfortiment del tercer sector, la millora del medi ambient i la promoció de la ciutadania”, expliquen.

Tot plegat fa de Triodos Bank la via per invertir en el canvi, començar a creure en el poder de les petites coses i unir-se a la rebel·lia positiva de canviar el món començant des de la base, les finances, gràcies al poder transformador dels diners.