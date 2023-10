No hi són tots però sí un gruix important. El passat dijous, 28 de setembre, 14 països europeus van signar una declaració en què es comprometen a garantir el dret a l'avortament, "eliminant les barreres que en dificulten l'exercici". El document assenyala que la UE "ha reafirmat, nombroses vegades, el seu compromís amb la promoció, la protecció i el dret de tota persona a tenir ple control i a decidir sobre qüestions relacionades amb la seva sexualitat i la seva salut sexual i reproductiva", però reconeix que l'actual “reacció violenta contra els drets de les dones, tant dins com fora de la UE, està amenaçant els avenços aconseguits”.

Per això, els 14 països signants reafirmen el dret a l'avortament i insten les institucions europees "i els estats membres" a garantir-ho. No han signat la declaració països com Polònia o Irlanda, tots dos territoris europeus amb legislacions més restrictives, al marge de Malta, on l'avortament està prohibit en qualsevol situació. A aquests països s'hi han sumat els EUA, on fa un any el Tribunal Suprem va posar fi a les garanties federals de protecció al dret a l'avortament, cosa que ha provocat una onada reaccionària, encapçalada pels 14 estats que han prohibit completament les interrupcions voluntàries de l'embaràs. Aquesta és la "reacció violenta" a la que al·ludeix la declaració signada el passat dijous a Saragossa, a l'esdeveniment sobre 'La garantia efectiva dels Drets Sexuals i Reproductius a Europa', organitzada pel Govern espanyol amb motiu de la Presidència del Consell de la Unió Europea. L'acte va ser inaugurat per la ministra en funcions d'Igualtat, Irene Montero, que va qualificar d'"excel·lent notícia" que 14 països europeus haguessin ratificat el dret a l'avortament, restant importància als absents, amb l'argument que en el futur" més països s'hi poden continuar sumant". Educació sexual La declaració també garanteix "l'accés universal a una educació sexual integral" a l'ensenyament obligatori, una assignatura encara pendent a Espanya. Així mateix, els països signants es comprometen a garantir l'accés als anticonceptius, inclosa l'anomenada píndola de l'endemà i a adoptar "mesures específiques per promoure la corresponsabilitat entre homes i dones en aquest àmbit".