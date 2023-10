L'1 de gener de 2024 l'edat legal per demanar la jubilació pujarà a 66 anys i mig, si no arribem al mínim demanat per cotitzar, el qual, també augmentarà en els pròxims mesos. Cada any hi ha una pujada envers la jubilació i aquesta vegada la pujada serà de dos mesos més envers l'any 2023, respecte a l'edat de jubilació i pujarà en 3 mesos envers les cotitzacions mínimes.

Recorregut de les pujades de l'edat de jubilació a Espanya El 2013 l'edat de jubilació era als 65 anys si tenies 35 anys i 3 o més mesos cotitzats, i de 65 anys i un mes si tenies menys de 35 anys i 3 mesos cotitzats. A partir de les dades de la TGSS veiem com cada any les xifres han anat augmentant, demanant més anys cotitzats i pujant l'edat de jubilació. Finalment, el govern vol que, el 2027 l'edat legal de jubilació quedi establerta a 67 anys. Què passarà a partir de l'1 de gener de 2024 Un treballador que hagi cotitzat durant 38 anys, es podrà jubilar als 65. En canvi, la persona que no arribi a aquest mínim, no podrà jubilar-se fins que hagi complert 66 anys i mig (6 mesos). L'augment de l'edat legal de jubilació es fa per poder preservar la sostenibilitat del sistema de pensions públic espanyol Com puc sol·licitar una jubilació anticipada? Hi ha diverses empreses que arriben a acords amb els seus treballadors per tal de poder retirar-se abans d'hora. En aquests casos, tot i no arribar a l'edat estipulada legalment o no arribar a cotitzar els anys necessaris per poder cobrar la prestació i deixar de treballar, si fan un bon acord, normalment, poden gaudir de certs avantatges, però compte, després poden ser penalitzats. En cas que vulguem jubilar-nos abans d'hora de forma voluntària, ho hem de fer amb 24 mesos d'antelació, però com hem esmentat abans, això portarà certes penalitzacions sobre la quantitat mensual que rebrà el futur jubilat.