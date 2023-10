El ritme de vida accelerat, constantment i, l'estrès que això suposa, està provocant certs canvis, fins i tot, en l'embaràs i la natalitat arreu del món. Segons l'estudi "Naixement prematur i risc de multimorbiditat en l'adolescència: un estudi de cohort basat en registres múltiples" fet per diverses personalitats de la salut i investigació de diversos països durant el 2020 i, publicat a la revista 'The Lancet' (la revista de salut pública internacional de referència) s'ha comprovat que l'11% dels bebès nascuts, ho estan fent abans d'hora. La qual cosa, pot provocar greus patologies en els nounats.

La primera causa de mortalitat infantil és néixer prematurament

No estar els mesos corresponents dins el ventre de la mare, pot suposar un greu problema de salut pel nounat, ja que, pot patir malformacions, retard en el creixement, problemes neuronals i, també té més possibilitats de patir diverses patologies, entre molts altres factors. Tot i que, el més greu, podria arribar a ser la mort del nadó, nen o adolescent, perquè s'han confirmat molts casos al respecte.

L'estudi s'ha centrat en els menors d'entre 10 i 18 anys de vida, els quals han nascut com a prematurs

Malalties que poden afectar a un nen, adolescent i finalment adult, en néixer prematurament:

Tenen fins a un 4,5% més risc de patir asma

Tenen fins a 3,1% més de probabilitats de patir depressió

de probabilitats de patir depressió Tenen fins a 2,3% més de possibilitats de patir un trastorn de l'espectre autista

La mare també pot patir greus conseqüències en tenir un part prematur:

La salut de la mare és primordial a l'hora de tenir un bebè i que, aquest, neixi prematurament, pot suposar uns mals extres en el cos de la mare i a més, pot arribar a perdre la vida en els casos més greus.

Un bebè prematur és aquell que neix abans de les 37 setmanes de gestació

Després de l'estudi presentat, s'estan començant a fer plantejaments envers com s'està actuant, actualment amb les dones embarassades i, la conclusió és que, per tal d'evitar que hi hagi cada vegada més naixements prematurs, el millor és donar un seguit de pautes i recursos a la mare gestant:

És clau tenir una bona alimentació durant l'embaràs

Mantenir-te saludable durant el mateix és fonamental: esport moderat i tranquil·litat, entre altres

Fer revisions de salut, periòdicament

Pot aparèixer preeclàmpsia, la qual farà que hi hagi una possible complicació en l'embaràs.

En l'estudi queda clar que, de moment, no hi ha cap continent que hagi pogut acabar amb aquest problema, tot i que, algun d'ells ha aconseguit reduir en un 0,14% la taxa de prematurs en els últims 10 anys, un descens molt petit i lent.

L'Àfrica subsahariana i l'Àsia Meridional ha presentat la taxa més alta de bebès prematurs, amb un 65%. Tot i que, els països desenvolupats també estan donant taxes molt altes: els Estats Units amb un 10% i Grècia amb un 11,6%. Els experts en l'estudi fet, han assenyalat que ser mare adolescent, tenir una mala alimentació, patir infeccions o tenir hipertensió, per exemple, marca aquesta taxa tan elevada de bebès prematurs.