Per primera vegada a la història, els Premis Grammy Llatins se celebraran fora dels Estats Units. Aquesta vegada, després d'un acord entre la Junta d'Andalusia i l'Acadèmia Llatina de l'Enregistrament, Sevilla serà l'afortunada d'acollir el lliurament dels guardons, al Palau de Congressos i Exposicions el dijous 16 de novembre. La gran gala de la música llatina representarà, alhora, el punt culminant d'una setmana plena d'esdeveniments, no només a la capital sinó també en altres ciutats andaluses.

El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha signat amb l'Acadèmia un acord de tres anys. A banda de l'esperada gala de lliurament dels premis, Andalusia acollirà la Setmana del Latin Grammy. S'han programat actuacions i activitats vinculades amb l'esdeveniment, dos grans concerts anuals durant els propers tres anys i vuit grans cites musicals més.

“L'Acadèmia calcula que la Setmana dels Latin Grammy atraurà a la comunitat unes 12.000 persones gràcies a la màxima expectació i repercussió mediàtica que genera en tot l'àmbit musical. I si parlem de la seva difusió mediàtica, cal tenir en compte que el lliurament dels Latin Grammy Awards és l'esdeveniment més vist als Estats Units entre el públic llatí, per sobre fins i tot dels Oscars”, ha revelat Moreno.

Andalusia, seu de grans esdeveniments

La Setmana Latin Grammy revela Andalusia com una destinació atractiva i una destacada amfitriona d'esdeveniments culturals, que no només passaran per Sevilla, sinó també per Màlaga i Granada. La Junta d'Andalusia invertirà 18 milions d'euros per donar suport a totes les activitats planificades al voltant d'un esdeveniment amb un impacte econòmic que, es creu, s’acostarà als 500 milions d'euros.

Entre els esdeveniments per escalfar motors abans del lliurament de premis del 16 de novembre, hi ha dos Latin Grammy Sessions. La primera consisteix en una producció audiovisual que es va filmar a mitjans de setembre a Granada amb l'Alhambra de fons en què participaran artistes coneguts com Niña Pastori, Lola Índigo i Omar Montes. Es podrà veure a les plataformes digitals de l’organització a partir del 10 de novembre de 2023. Així mateix, a Màlaga, el divendres 13 d'octubre a la plaça de toros de la Malagueta es va fer un concert en què van actuar Beret, Feid i la Mala Rodríguez, entre altres artistes.

Els Grammy ompliran Sevilla de música

A Sevilla se celebraran activitats variades com una recepció per als nominats, una gala a la Persona de l'Any, el dinar Leading Ladies of Entertainment, el Best New Artist Showcase o la presentació dels Premis Especials, en ubicacions de Sevilla com el Real Alcázar, la Fàbrica d’Artilleria, el Teatre Lope de Vega, el Casino de l'Exposició i la Casa Pilatos.

L'agenda dels Grammy planeja, a partir del proper 10 de novembre, una sèrie d'activitats a la capital andalusa. El programa inclou, el divendres 10 de novembre, una xerrada de Laura Pausini al Conservatori Francisco Guerrero; i, el diumenge 12, el lliurament dels Premis a l'Excel·lència Musical 2023 a Carmen Linares, Mijares, Arturo Sandoval, Simone, Soda Stereo i Ana Torroja, i el lliurament del Premi del Consell Directiu a Alex Acuña, Gustavo Santaolalla i Wisón Torres.

D'altra banda, el dilluns 13 de novembre, se celebrarà un homenatge a les dones destacades en el món de la música a la Casa de Pilatos amb reconeixement a Róndine Alcalá, Mon Laferte, Simone Torres i Ana Villacorta Torres. Així mateix, dimarts 14, la recepció a l'Alcázar de Sevilla a tots els nominats als Premis Grammy Llatins 2023 i un Showcase al Centre d'Industrials Culturals Magallanes. I, dimecres 15, se celebrarà un sopar al Palau de Congressos i Exposicions en honor a Laura Pausini, Personal de l'Any per als Grammy Llatins. Tot això culminarà, el dijous 16 de novembre, amb la celebració de la Gala dels Premis Grammy Llatins 2023.

Els nominats, en el focus internacional

Entre els artistes nominats d'aquesta 24a edició de la gran gala de la música llatina, hi ha Shakira, Karol G i Bizarrap, que comparteixen llista de nominacions amb artistes espanyols com Pablo Alborán, Quevedo, Vanesa Martín o Rosalía, entre altres músics destacats del panorama musical llatinoamericà i hispà. La col·laboració de Shakira amb Bizarrap, TQG de Karol G i Shakira, i Ojos Marrones són algunes de les nominades a cançó de l'any. A més, ‘Los perros’ d'Arde Bogotà o ‘Gris’ de Juanes també es troben entre les nominades en la categoria de cançó rock, i els àlbums ‘Saturno’ de Rauw Alejandro i ‘Alma’ de Nicki Nicole, entre altres, opten a millor àlbum de música urbana. I ‘La Jumpa’ d’Arcangel i Bad Bunny, juntament amb ‘Automatic’ de María Becerra i ‘BZRP #52’ de Quevedo i Bizarrap opten a millor cançó urbana.

La retransmissió dels Premis Grammy, que a Espanya serà per Ràdio Televisió Espanyola, genera més de 10,5 milions d’interaccions en xarxes socials. I són un esdeveniment que genera una gran expectació mediàtica i repercussió en tot l'àmbit musical, tant entre el públic llatí com a nivell internacional. Així, per a Andalusia suposa una gran oportunitat no només de donar-se a conèixer al món, sinó també de demostrar que és un lloc amb moltes possibilitats per gaudir d'uns quants dies de turisme de ciutats, natura, història i cultura.