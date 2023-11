Dimarts passat, un camió amb matrícula de Polònia va estar a punt de seguir el camí que desenes de transports de mercaderies han seguit des de finals del 2015. El trajecte finalitza en una àrea de servei fantasma que, segons les indicacions de diverses empreses del sector, s'ubica al poble de Turza, que pertany al municipi de La Rioja d'Ezcaray. En aquest petit poblat, on únicament viuen vuit habitants i deu cases, no hi ha en realitat cap benzinera. bañares, Posadas i Nestares marquen les fronteres d'una zona d'incidents que ha estat denominada pels vilatans com el Triangle de la Pantaloneta, en honor al nom que reben les bermudes a tota la Rioja.

"El primer es va perdre per la carretera que puja a Bonicaparra o la que puja a Turza", que són vies paral·leles, detalla Diego Bengoa, que llavors era alcalde d'Ezcaray i que en els darrers comicis ha estat reelegit després d'un lapse de quatre anys de mandat del PSOE. "Quan se li va acabar la carretera, es va quedar atrapat al mig de la muntanya. Va ser força curiós perquè van haver de pujar a ajudar-lo i pensàvem que era una cosa puntual. Pocs dies després, es va tornar a perdre un camió a la carretera que puja a la Cruz de la Demanda, i va quedar mig encaixat en un pont perquè la carretera es va estrenyent", explica aquest primer regidor, a qui li va semblar "sospitós" el succés. Es va posar en contacte amb la Guàrdia Civil per obrir aquest camió per si duia una mercaderia no permesa. L'única cosa que van trobar van ser mandarines.

Una veïna d'Ezcaray d'origen rus i el seu marit van aturar dies després un tercer camió al poble i van estar parlant amb el conductor, que seguia, recorda el regidor, "unes coordenades que li havien donat des de la seva empresa per a una estació de servei que se suposa que hi havia a Turza". En els darrers anys, els habitants d'aquesta àrea de La Rioja Alta han vist desfilar i encallar-se camions de les companyies lituanes Girteka Logistics i Vlantana i de l'hongaresa Waberer's International. EL PERIÓDICO D'ESPANYA, del mateix grup editorial que Diari de Girona, s'ha posat en contacte amb les dues empreses, però de moment no ha rebut resposta.

Després d'aquests contratemps, van arribar-ne uns quants més: a San Millán de la Cogolla; al pont Canillas, de Posadas; de camí a la muntanya San Lorenzo, el pic més alt de la Rioja; a la zona de Cobetia; o a Cirueña. Els tràilers s'han quedat encallats als estrets carrers d'aquests punts de la geografia de La Rioja. La llegenda d'aquest territori, propici per al sinistre, s'ha estès per tota la regió, fins al punt d'ordenar el que va ser director general de Carreteres el 2019, Carlos Yécora, ara senador del PP per La Rioja, que es col·loqués un senyal de Sense sortida a la carretera que uneix San Millán de la Cogolla amb Lugar del Río en espanyol, anglès i rus. Posteriorment, es van instal·lar diversos senyals més.

#AuxiliosGC | La Guardia Civil se encuentra auxiliando a un camionero de origen ucraniano, al que el GPS le ha jugado una mala pasada.



— Guardia Civil (@guardiacivil) 21 de noviembre de 2023

Els tràilers es dirigeixen al litoral espanyol. "Normalment, solen baixar a València per al comerç de cítrics, però no entenc què els fa baixar a València per la Rioja, en comptes d'anar per l'Autovia del Mediterrani. Vénen fins a la Rioja, després van a Madrid i després ja a València ... fan coses molt rares", diu Diego Bengoa, que va contactar amb les relacions públiques de Girteka Logistics amb l'objectiu que esmenessin l'error com més aviat millor. No va tenir èxit. "Entre que el meu anglès no és gaire enllà i el d'ella també era regular...", es lamenta el regidor de La Rioja.

"Al principi, no sabíem per què es perdien, però, a mesura que va anar passant més, vam demanar a un veí ucraïnès que fes de traductor quan es perdessin els camions", sosté Ismael Maestro, que serà investit com a alcalde de San Millán de la Cogolla , el més jove de la Rioja, passat un minut de divendres a la mitjanit. A mesura que s'han anat succeint les converses amb els conductors, els habitants d'aquest històric municipi han pogut acotar les raons que dirigeixen els tràilers fins a la serra de La Rioja. "El problema ve que el seu GPS els marca que han de passar per aquí. Ells busquen una benzinera que és a la Jonquera, però el nom de la qual s'assembla a Turza. Ells són gent de fora, que no saben parlar espanyol i que simplement es dediquen a conduir, de manera que no tenen ni idea de per on van", conclou Ismael Maestro.

Els camioners d'aquestes empreses de l'est d'Europa "se'n fien cent per cent del GPS i per això es desvien fins a aquesta zona", sense importar si el trajecte els porta per una pista forestal, un camí de cabres o per la carretera inabordable que puja la muntanya San Lorenzo. "Quan els assenyalem als conductors on són i on haurien d'estar, s'adonen que es troben a 600 quilòmetres del lloc que estaven buscant i es donen les mans al cap", afirma el futur regidor emilianenc, que demana a les empreses que "actualitzin el GPS perquè no es produeixin aquestes confusions".

De la sorna a vorejar la desgràcia

Tot i que es tracta d'incidents que no es donen diàriament, sí que es repeteixen "recurrentment", assenyala Maestro. Els veïns del Triangle de la Pantaloneta han après a viure amb aquests contratemps, i fins i tot tiren d'ironia en alguna ocasió. "Ezcaray és un lloc per perdre's", fa broma l'alcalde d'aquest municipi de la Rioja Alta.

No obstant això, l'arribada d'aquests camions ve de vegades acompanyada de certs ensurts. L'últim va tenir lloc a principis de maig d'aquest any a San Millán de la Cogolla i “hauria pogut acabar en tragèdia”, diu el seu primer regidor. "Era de nit, no hi havia gent al carrer i ningú no podia indicar al conductor que s'estava equivocant. El tràiler va passar pel carrer Major, on hi ha un balcó amb el qual xoquen els camions, però aquesta vegada, en lloc de parar, hi va xocar, juntament amb els cables elèctrics i es va liar”, relata.

"Van començar a saltar espurnes per tot el municipi. Va haver de venir un noi que vivia just al davant amb un extintor, perquè estava cremant-se el refrigerador del camió, que en aquest cas portava iogurts. Va començar a sortir foc... semblava que es cremava el poble ”, rememora Ismael Maestro. Aquesta situació de cert perill no se sol donar, assegura, perquè, quan els camions arriben a aquesta localitat de dia, "no passen pel carrer principal i acaben a la muntanya, on no fan mal al mobiliari urbà".