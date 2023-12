Important pas en la comunicació entre humans i animals. Investigadors de l'Institut SETI (Cerca d'Intel·ligència Extraterrestre, en anglès), una organització que busca senyals d'altres civilitzacions en l'espai exterior, la Universitat de Califòrnia Davis i l'Alaska Whale Foundation han aconseguit "conversar" amb una balena geperuda durant 20 minuts, segons revela un estudi publicat en la revista especialitzada Peer J.

Al marge de la fita històrica que suposa aquesta gesta científica, els autors destaquen que aquestes converses podrien fins i tot ajudar a la comunicació amb intel·ligències extraterrestres. "Creiem que es tracta del primer intercanvi comunicatiu d'aquest tipus entre humans i balenes geperudes en el seu propi llenguatge", afirma Brenda McCowan, autora principal de l'estudi de la Universitat de Califòrnia Davis (els EUA). Els científics van observar com una balena geperuda responia a un senyal de salutació pregravat i emesa mitjançant un altaveu submarí. El mamífer, anomenat Twain, va contestar a cada crida emetent senyals amb un interval similar al so pregravat.

Segons destaca el comunicat de l'Institut SETI, la resposta de Twain a cada crida demostra un sofisticat nivell de comprensió i interacció. "La balena geperuda es va acostar i va envoltar el vaixell de l'equip en sentir la crida de contacte reproduïda", recalca el comunicat.

CERCA DE CIVILITZACIONS EXTRATERRESTRES

Aquesta demostració de comunicació entre espècies té implicacions per a la cerca d'intel·ligència extraterrestre, segons el comunicat de l'institut SETI. Aquesta organització, i la seva divisió dedicada als cetacis, estudia els sistemes de comunicació de les balenes geperudes per a comprendre millor com detectar i interpretar els senyals de l'espai exterior.

L'objectiu, segons els seus autors, és desenvolupar filtres que puguin aplicar-se a qualsevol senyal extraterrestre rebuda.

"A causa de les limitacions actuals de la tecnologia, un supòsit important en la cerca d'intel·ligència extraterrestre és que els alienígenes estaran interessats a establir contacte i, per tant, es dirigiran a receptors humans", sosté en el comunicat Laurance Doyle, coautor de l'estudi de l'Institut SETI. "El comportament de les balenes geperudes corrobora aquesta hipòtesi", agrega.

"Les balenes geperudes són extremadament intel·ligents, tenen sistemes socials complexos, fabriquen eines -xarxes de bombolles per a capturar peixos- i es comuniquen àmpliament tant amb cants com amb crides socials", afirma en el comunicat Fred Sharpe, coautor de l'estudi de l'Alaska Whale Foundation.

L'estudi conclou que aquests resultats, encara que són preliminars, mostren un esquema del tipus de gravacions i l'ús que hauria de tenir la comunicació tant amb balenes com "amb altres espècies no humanes interactives".