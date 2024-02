Només el 25% de la població revisa la seva audició almenys una vegada a l'any, segons l'estudi ‘Intel·ligència auditiva: la importància de l'audició’, realitzat per Oticon, líder tecnològic en el desenvolupament d'audiòfons. Aquest treball, donat a conèixer amb motiu del Dia Mundial de la Cura de l'Oïda i l'Audició que se celebra el pròxim 3 de març, pretén conscienciar sobre la importància de cuidar la salut auditiva.

Així ho explica Sergio Alvarez, responsable de Formació d'Oticon España: "Encara hi ha moltes falses creences respecte a l'ús d'audiòfons que fa que la gent retardi la cerca de solucions quan es troba davant un problema d'audició". Segons adverteix l'Organització Mundial de la Salut (OMS), es preveu que per a 2050 una de cada deu persones a tot el món tingui pèrdua auditiva que requereixi rehabilitació.

"Amb 62 anys em van dir que era convenient portar audiòfons i ha estat una salvació" confessa Francisco, persona amb pèrdua auditiva. Per la seva part Pau, també amb pèrdua auditiva, assegura que es va adonar que tenia un problema perquè "em fixava més en la boca que en el que sentia. Quan tinc posats els audiòfons hi sento perfectament, ha estat un gran canvi".

Per això són fonamentals les campanyes d'informació i prevenció sobre la pèrdua auditiva. L'OMS s'ha marcat com a objectiu per a aquest dia superar els estigmes que envolten als problemes d'audició per a millorar l'atenció de la pèrdua auditiva no tractada, mitjançant la sensibilització i l'intercanvi d'informació.

"Les mesures preventives que hem de prendre són evitar l'exposició continuada a sons forts d'alta intensitat quan escoltem música o veiem la televisió" conclou Sergio Álvarez. Les mesures de prevenció i revisar l'audició són fonamentals per a poder detectar qualsevol anomalia.