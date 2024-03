«Des de fa anys hi ha un boom de la bachata, el jazz i el k-pop»

Com arriba a Girona una ballarina argentina com vostè?

Vaig venir a Espanya a través de la Federació per participar en competicions de ball esportiu. Quan havia de tornar a l’Argentina vaig conèixer Girona, on estava allotjada, me’n vaig enamorar i m’hi he quedat. Vaig marxar a Buenos Aires però un mes després ja tornava a ser aquí. Vaig deixar de competir per dedicar-me a l’ensenyament de ball de saló, contemporani, jazz, ball esportiu...

Què li dona el ball?

El ball és una forma de vida. He tingut la sort d’haver-ho descobert des de petita, amb set anys, és una decisió de vida, una filosofia. Tota la teva vida està relacionada al ball, renuncies a moltes coses però ho fas a gust perquè trobes el teu lloc a partir de l’expressió artística.

A què ha hagut de renunciar?

De ben petita a Buenos Aires vaig entrar a l’Escola Nacional de dansa. Per a mi no existien ni els amics ni les festes, constantment havia d’estar entrenant, fent cursos, preparant exàmens... de petita ja ho feia de manera inconscient, perquè preferia tot allò a cap altra cosa. I fins ara, que tinc 39 anys i comparteixo espai amb el meu marit i la seva escola d’esport de combat aquí a Girona.

Què es porta més a Girona, el ball o l’esport de contacte?

Totes dues són disciplines molt sacrificades i molt difícils de difondre. La victòria de Topuria a l’UFC ha servit per animar una mica això dels esports de combat. Les nostres són matèries poc comercials, t’hi has de dedicar per vocació, invertint molts diners i saben que difícilment t’hi faràs ric.

Com a bona argentina, el seu ball favorit és el tango?

Ara em dedico sobretot a la dansa contemporània i al k-pop en especial. També, amb la gent gran, a la bachata.

Què ballen els gironins?

Des de fa anys hi ha un boom de la bachata en el ball social, en quan a dansa contemporània, el jazz i el k-pop han crescut molt el darrer any. El k-pop va costar molt introduir-lo, però en el darrer any i mig ha explotat. La indústria coreana entre sèries, pel·lícules, música i grups ha aconseguit entrar al mercat.

Fent un símil futbolístic, les visites al seu centre d’Eric Campros i Jay Kim són com si Messi fes una master class a Girona?

I tant, a nivell professional i de qualitat segur que sí. Eric Campros ens visitarà el 19 març. Té una carrera extraordinària, ha treballat a Broadway, ballarí d’artistes internacionals com Backstreet Boys, Usher, Britney Spears… ara es dedica a l’ensenyament. Farà dues master class, Commercial & Conterporary, amb 20 places cada una. I el 26 abril tindrem Jay Kim, conegut per la seva coreografia artística i els seus treballs amb ídols del k-pop com Luhan, Jay Park, The Boyz, Mommy Son, i molts més...

Es pot formar des de Girona futur talent en el món del ball?

El centre està obert des de 2019, amb la idea de dur a Girona una cosa que no hi havia, tot i que jo ja treballava a la ciutat. Vull seguir ensenyant en aquesta línia i que els meus alumnes tinguin sortides laborals.