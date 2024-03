Al juny del 2021 l'Ajuntament de Girona es va convertir en pioner a l'hora d'aprovar un permís menstrual. Permet que aquelles treballadores que pateixin dolors durant el cicle puguin agafar-se vuit hores -seguides o no- i que les recuperin al llarg del següent trimestre. D'ençà que la mesura es va implantar, hi ha hagut 22 treballadores que han fet ús d'aquest permís flexible. En alguns casos, en més d'una ocasió. Perquè en total, el permís -que es cursa telemàticament a través de la intranet- s'ha sol·licitat 26 vegades, amb una durada acumulada de 119 hores i 33 minuts.

El tinent d'alcaldia de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania, Sergi Font, posa en relleu que el permís dona "tranquil·litat" a les treballadores que pateixen "un dolor incapacitant" durant la menstruació. "Saben que poden agafar-se aquelles hores que necessitin i retornar-les més endavant; i això també ajuda que l'ambient de treball sigui més òptim", subratlla. Per a Sergi Font, les dades també demostren que les treballadores que en algun moment han necessitat agafar-se el permís "hagin agraït poder-ne fer ús". "Es tracta d'una cosa tan bàsica com del fet de poder-te quedar a casa o bé deixar de treballar perquè el dolor menstrual t'ho impedeix", explica el tinent d'alcaldia. Per això, Font anima altres administracions, i també les empreses, a incloure'l als seus convenis.

Dels 1.302 treballadors que té l'Ajuntament de Girona, més de la meitat són dones (721). D'aquestes n'hi ha 272 que tenen menys de 50 anys.

394 treballadores públiques de la Generalitat

Un total de 394 treballadores públiques de la Generalitat s'han acollit al permís menstrual que es va anunciar l'octubre del 2022 i que consisteix a un règim de flexibilitat horària recuperable en cas de menstruació o menopausa amb afectació a la salut. Segons dades de la pròpia administració pública obtingudes per una petició de transparència, es tracta de prop d'un 0,3% del total de 132.064 dones que treballen a la Generalitat. La gran majoria de les empleades que s'hi han acollit són docents, 298. Diversos consistoris d'arreu del país també han posat en marxa la mesura.

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i la de Feminismes, Tània Verge, van anunciar el 6 d'octubre del 2022 que, en el supòsit de menstruació o menopausa amb afectació a la salut, les persones puguin absentar-se durant un màxim de vuit hores mensuals, recuperables en el termini dels quatre mesos posteriors en franges de mínim 30 minuts. Des de llavors, 394 dones s'hi han acollit, de les quals, 298 són mestres, 15 estan adscrites al departament de Drets Socials, 14 a Educació –fora de la docència–, 12 a Acció Climàtica, i la resta repartides pels altres departaments.

A nivell municipal, la Generalitat no té registres sobre quins ajuntaments han aplicat una mesura similar a la seva plantilla. L'última dada que consta data del maig del 2022, quan es comptabilitzaven una trentena de municipis on s’havien presentat mocions en aquest sentit, i una vintena en què la iniciativa s’havia aprovat.