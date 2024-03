Com saber si l'enllaç que has rebut per correu electrònic o SMS és real o conté un virus

Les estafes a través del correu electrònic estan a l'ordre del dia. Aquesta pràctica, coneguda com 'phishing', consisteix en l'enviament de correus electrònics o missatges de text que contenen enllaços maliciosos la funció dels quals és instal·lar un virus en el dispositiu. Quan el virus s'hagi instal·lat en el teu equip o dispositiu, els ciberdelinqüents podran robar-te informació sensible, com números de compte, dades personals, etcètera.

Per sort, existeixen diverses maneres de detectar si un enllaç conté virus o si, per contra, redirigeix a una pàgina segura. No obstant això, abans de verificar un enllaç, és necessari copiar. És possible que el correu contingui l'enllaç íntegre i aquest es pugui copiar sense problema, però normalment l'enllaç està integrat en una paraula, per la qual cosa resulta més difícil de copiar.

Com extreure l'enllaç

En cas que l'enllaç estigui 'amagat' darrere d'una paraula, bastarà amb passar el ratolí per sobre de l'enllaç -sense prémer-lo amb el botó esquerre- i, fent clic dret sobre el text amb l'enllaç, seleccionar la casella "Copiar direcció d'enllaç". D'aquesta manera es pot copiar l'enllaç sense accedir a ell i al virus que conté.

Verificar l'enllaç

Una vegada es disposi de l'enllaç, n'hi ha prou amb fer-lo passar per una web que l'analitzi i verifiqui si conté o no virus. Hi ha moltes pàgines web que et poden dir si l'enllaç és bo o no. La pàgina sitecheck.sucuri.net és fàcil d'utilitzar: n'hi ha prou amb enganxar l'enllaç en la casella de text i prémer el botó 'Submit' -que significa 'Enviar' o 'Lliurar' en castellà- perquè la web analitzi l'enllaç i determini la seva perillositat.

Dues persones, davant d'un ordinador / unsplash

Aquesta web estableix fins a cinc nivells de perill per a un enllaç: el de risc mínim, el de baix, mitjà i alt risc i el de risc crític. A més, aporta informació sobre la connexió a Internet (adreça IP, servidor utilitzat) de l'usuari.

Existeixen altres pàgines que tenen un funcionament igual a similar, com per exemple urlvoid.com, virustotal.com o scanner.pcrisk.com.