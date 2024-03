«Si algú em vol torturar, que em doni una xarxa social»

Mónica Cavallé, que dirigeix l’Escuela de Filosofía Sapiencial , acaba de publicar El coraje de ser, llibre que convida el lector a endinsar-se en l’autoconeixement i, més enllà, en la vida filosòfica

No tothom «és»?

He, he, és coratge de ser i punt, sense adjectius. Amb el llibre busco acompanyar i inspirar en el que considero l’aventura més apassionant i important de la nostra vida: l’autoconeixement entès amb radicalitat.

Temo que això m’ho haurà d’explicar millor...

El viatge a l’autoconeixement requereix acceptar la falsedat de la nostra vida, totes les falses idees que hem assumit sobre nosaltres, els falsos personatges amb què ens hem identificat... Veure tota aquesta estructura que ens asfixia i impedeix una expressió autèntica del que som. Hem de fer peu en el nostre ésser real, vivint-lo més enllà de tot aquest muntatge.

El viatge a l’autoconeixement requereix acceptar la falsedat de la nostra vida, totes les falses idees que hem assumit sobre nosaltres, els falsos personatges amb què ens hem identificat...

Per aconseguir què?

Si assolim aquesta vivència, transformarà radicalment la nostra vida i les relacions amb nosaltres mateixos i amb els altres. Per tant, responent a la primera pregunta: tots som, però molt sovint no sabem qui som. Són les falses nocions sobre nosaltres mateixos, les que impedeixen una vida veritable i plena.

A què es refereix quan diu que ens identifiquem amb falsos personatges?

A vegades anem per la vida revestint-nos de personatges, i molt sovint ni ens n’adonem.

Per què ho fem?

Per mals aprenentatges. Des de petits anem assumint creences errònies sobre nosaltres, que ens van limitant. I intentem compensar aquestes limitacions. Per exemple, si em fan creure que no sóc valuós, començo a representar un personatge que penso que em proporcionarà aquest valor. Quan comencem a alliberar-nos de tot això és quan realment podem ser en plenitud. Però cal valor.

Des de petits anem assumint creences errònies sobre nosaltres, que ens van limitant

Costa, ser un mateix?

És el més fàcil que hi ha, i el més espontani i alliberador. Sorgeix en nosaltres de forma natural quan estem centrats. El que requereix coratge és fer el viatge de l’autoconeixement, perquè és una invitació a obrir els ulls.

I suposo que el que podem veure no sempre és agradable.

Deixar anar aquests personatges no és fàcil. Tot i que ens limiten, ens han donat seguretat i un sentit d’identitat. Cal valor, per veure la nostra realitat interna, per atrevir-nos a mirar cap endins. També cal valor per a pensar per un mateix i per renunciar a buscar l’aprovació seguint un camí personal.

Les xarxes socials han afavorit que ens creem un personatge?

És una cosa que fem des de la infància, sense xarxes socials. El que passa és que, òbviament, les xarxes ho empitjoren, perquè ara mateix, el ser està cada vegada més asfixiat per aparentar. Avui, si no estic a l’aparador de les xarxes, sembla que no sóc. Que, si no exhibeixo el que faig, no sóc. Hi ha una gran confusió. Aquests temps de postveritat en què sembla que s’ha de vendre un mateix, són una època de molta alienació. Moltes persones estan assedegades d’autenticitat, de senzillesa, de veritat.

Ser un mateix és el més fàcil que hi ha, i el més espontani i alliberador. Sorgeix en nosaltres de forma natural quan estem centrats

A vegades les coses senzilles són les més complicades d’assolir.

Al llibre, convido a retornar al camí en què es prioritza la veritat per damunt de tot. Ens hem de treure totes aquestes capes i hem de connectar amb els altres des del nostre jo despullat. La veritat ens farà lliures, i és la veritat la que ens acaba regalant el que més anhelem: experiències profundes.

Vostè ho ha aconseguit, o a cal sabater, sabates de paper?

Parlo sempre des de la meva experiència, ho tinc per principi. He assaborit tot el que comparteixo al llibre.

Creu que vivim més anys que abans, però vivim menys?

Sí, i no es tracta de viure més. Ara tenim molta avidesa per tot, vostè mira Instagram i el que no està al Carib està sopant en un gran restaurant. Es diria que la vida ideal és un consum embogit d’experiències. L’autèntica vida plena és aquella en què estic del tot present en la meva experiència, és llavors quan tot té sentit i significat. Qui està en contacte amb si mateix, no necessita estar sempre divertint-se.

Ara tenim molta avidesa per tot, vostè mira Instagram i el que no està al Carib està sopant en un gran restaurant. Es diria que la vida ideal és un consum embogit d’experiències

Està a les xarxes socials?

No he volgut tenir mai xarxes socials. Si em volen torturar, que em donin una xarxa social (riu). Vull portar una vida de perfil baix, tranquil·la i silenciosa. La filosofia requereix calma, m’agrada fer les coses sense pressa.

Subscriu-te per seguir llegint