La fi del canvi d'hora s'embussa a Europa: "Ni és bo per a la salut ni estalvia energia"

Com cada any, els rellotges de la població europea entraran en el conegut horari d'estiu el pròxim 31 de març (matinada del dissabte al diumenge). Malgrat que hi ha hagut diversos intents d'acabar amb un costum que va començar en els anys 70 –durant la primera crisi del petroli, quan alguns països van decidir estalviar energia aprofitant les hores de llum solar en els mesos d'estiu–, la decisió d'acabar amb el canvi d'hora cada mig any encara no s'ha adoptat. Segueix entre els assumptes pendents de les institucions europees.

D'aquí ve que el grup d'experts Time Use Initiative consideri que les pròximes eleccions al Parlament Europeu, que se celebraran el pròxim 9 de juny, és una oportunitat d'or perquè els partits polítics es mullin en aquest aspecte, l'incloguin en els seus programes i, finalment, s'adopti la decisió en la pròxima legislatura.

Els experts basen la seva petició en els estudis que indiquen que el canvi d'hora cada sis mesos, per a adaptar-lo a l'horari d'estiu i d'hivern, influeix negativament en la salut, atès que provoca una espècie de "petit 'jet lag'" o "desajustament" per la necessitat d'adaptar-se, de sobte, a un nou horari. Així mateix, recerques recents mostren que no serveix per a estalviar energia, el principal argument usat, any rere any, per a obligar els europeus a canviar els rellotges.

En 2026

En concret, l'organització sense ànim de lucre 'Time Use Initiative', que promou el dret al temps a tot el món, conscient que la reforma horària no pot fer-se de la nit al dia i que els intents en el passat han fracassat, ha llançat un manifest en el qual reclama la fi de l'horari d'estiu al 2026 "com a molt tard". “El canvi d'hora estacional és obsolet i la UE pot acabar amb això. Basant-se en la proposta realitzada per la Comissió Europea en 2018, aquesta institució i el Consell de la UE haurien de proposar un full de ruta per a posar fi a l'horari d'estiu a tot tardar en 2026", indica el manifest.

Els experts proposen que s'estableixin zones horàries naturals de manera permanent a la UE. A Espanya, l'horari que correspondria en funció del mapa de 24 franges en les quals es divideix el planeta és una hora menys, és a dir, l'hora que té Canàries o Portugal. No obstant això, en 1940, Francisco Franco ho va canviar per a ajustar-se a l'Europa central i alinear-se amb l'horari d'Alemanya i Itàlia i no s'ha modificat des de llavors.

“La UE ha de reaccionar a l'impacte negatiu dels rellotges desalineats pressionant per a implementar zones horàries permanents tan pròximes com sigui possible a l'hora solar o hora natural a Europa", exigeix el manifest, sobre la base de que "els horaris desalineats fan que les jornades comencin abans que el cicle natural del dia i la nit, com succeeix en els estats de l'Europa occidental i a tot arreu durant l'estiu, la qual cosa augmenta la privació del somni i causa efectes negatius en la salut, l'economia i la seguretat humana", segons l'organització sense ànim de lucre.

Campanya

Els experts proposen un full de ruta que hauria de començar pels sectors que puguin experimentar un impacte major, com els serveis d'emergència i transport, "perquè puguin preparar-se per al canvi", que al seu judici hauria d'anar acompanyat d'una campanya de sensibilització pública.

La oenegé està realitzant la seva pròpia campanya per a desmuntar els "mites" que, en la seva opinió, provoca que bona part dels polítics i de la ciutadania defensin la necessitat de mantenir l'horari d'estiu. Un de les creences més generalitzades és que es produeix un estalvi d'energia, però estudis recents indiquen tot el contrari i assenyalen que no existeix cap efecte o que fins i tot l'horari d'estiu augmenta el consum.

De fet, l'Institut per a la Diversificació i Estalvi d'Energia (IDAE) espanyol ha assenyalat que les noves exigències d'eficiència energètica, la progressiva introducció de l'autoconsum i l'extensió del teletreball han canviat les rutines dels ciutadans, per la qual cosa "no existeixen informes actualitzats que permetin demostrar que el canvi horari impliqui avui dia un estalvi".

L'economia

D'altra banda, també existeix la creença que eliminar l'horari estiuenc perjudicaria l'economia, sobretot a sectors com el turisme o el comerç. Però, segons Time Use Initiative, la configuració actual ja està perjudicant aquests sectors perquè provoca falta de somni i els treballadors són menys productius. A més, en la seva opinió l'estiu i el bon temps, no l'horari d'estiu, és el que impulsa el turisme i l'oci.

Finalment, algunes persones tenen por que el canvi d'hora pugui afectar els seus hàbits diaris, però l'Aliança Internacional per al Temps Natural (IANT) assegura que els hàbits són constants durant tot l'any i poden continuar sent els mateixos.