«Ara els homes decideixen que, si es posen faldilla, són dones»

Carmen Domingo acaba de publicar Cancelado, sobre la cultura de la cancel·lació i el moviment woke

Encara no li han cancel·lat ni el llibre ni les xerrades?

M’han cancel·lat tres o quatre vegades. Que jo sàpiga, segurament són més. Encara fa poc em van trucar per anul·lar la meva presència en un programa de TV.

Per què la cancel·len?

A la gent li fa molta ràbia que li posis el mirall al davant. Es posen tensos quan els dius que estan fent el que abans criticaven que fes la dreta.

Avui censura l’esquerra?

Segurament la dreta encara censura, però em preocupa que ara ho faci l’esquerra. Se m’escapen els motius. Només se m’acut que el que abans era una ideologia, ara s’ho prenen com una religió. L’esquerra ha perdut la vocació universalista en defensa de la igualtat, les identitats s’han convertit en interessos. Ja no parla de la igualtat social, sinó que fa una reivindicació identitària.

El pas de Podem pel govern ha sigut perjudicial?

En el sentit de censurar i cancel·lar, sí. Especialment en l’àmbit del feminisme està clar, ells sols s’han carregat tota la lluita feminista. I ho han fet cancel·lant. A més, han donat prioritat a temes que em sorprenen, com ara abandonar la idea igualitària en favor d’un reconeixement de les minories. Però això què és? Ahir veia un postmodern d’aquests que tant agraden a l’esquerra líquida que tenim, lamentant que al Congrés no hi ha grassos, grasses i grassis. De debò aquestes són les preocupacions? Potser tampoc hi ha calbs.

Això s’hauria de reivindicar amb força.

Potser tampoc hi ha qui faci un 36 de peu. Vagi a saber quina serà la següent preocupació.

Vostè és molt crítica amb la llei trans.

De cop, han incorporat els homes a la lluita feminista. Ara són els homes els portaveus feministes, ja que decideixen que, si es posen faldilla, són dones. En realitat, el feminisme ha reivindicat sempre el contrari: jo em puc posar faldilla o pantalons si em dóna la gana, i portar els cabells curts o llargs, sense que això em situï en un lloc o altre. Sembla que tornin a agafar la filosofia de la Sección Femenina, que feia que les dones portéssim faldilla i ens quedéssim a casa. Però des de la modernez, que ho fa més insultant.

Al llibre critica també la moda de revisar el passat o censurar obres d’art.

La cancel·lació és només una pota del fenomen woke. Una pota afecta les dones, que si diem que el sexe biològic existeix, estem caient quasi en pecat. Una altra és la racialització, que en realitat som tots racialitzats: o vostè és una planta? Una més és la revisió històrica: la història l’hem de revisar per, si pot ser, en el segle XXI no tornar a cremar bruixes, no pas per dir que hem de tornar l’or que va robar en Colón. Entre altres coses, perquè ni vostè ni jo fem pinta d’haver robat or.

A què obeeix que es dediquin esforços a parides així?

Tinc la sensació que és el pa i circ de tota la vida, que ens entretenen amb burrades perquè no ens preocupem de les prioritats com la sanitat, l’educació, repartiment dels subministraments, etc. Això no interessa, millor preocupar-nos de si et pintes les ungles o dus faldilla.

Tot plegat fa el joc a la dreta?

Miri el món: Trump, Le Pen, Meloni, Alemanya, Països Baixos... L’esquerra li ha regalat la sensatesa a la dreta, perquè no deixa de dir ximpleries. «No hem de menjar carn, que a les granges maltracten els animals». Però si no puc ni pagar la carn!

Espais segurs a les universitats on els estudiants no sentin res que els pugui ofendre...

A les universitats! On se suposa que un hi va per debatre, per sentir coses que et xoquen al cap. Han passat de ser l’espai del pensament, a ser l’espai del pensament únic.

Cada dia una fita woke més?

A J.K. Rowling, que ha venut 450 milions de llibres, no la conviden al 25 aniversari de la publicació del primer, perquè considera que la biologia és una ciència, cosa que a tres actors els sembla malament.

Hem d’estar a favor del que reclami qualsevol minoria, per ximpleria que sigui?

No només no hem d’estar a favor de qualsevol reclamació de qualsevol minoria, sinó que ningú té la veritat només per ser qui és. Ni els negres són bons pel fet de ser negres, ni les dones són bones per ser dones, ni les minories són totes meravelloses per ser minories. Cal aplicar el sentit comú i defensar la igualtat per a tothom, no que una minoria digui «com que sóc minoria, em poso a sobre teu», que és el que intenten fer ara.

On ens portarà el pensament woke?

Dubto que això s’estigui acabant, és un filó de diners per a molta gent. No li diré noms, però hi ha molta gent que treballa a mitjans de comunicació perquè formen part d’una minoria, sinó, estarien treballant en un supermercat. No poden tirar rocs al seu teulat.

Tenint en compte l’entrevista, l’acabaré essent políticament incorrecte.

Quina sorpresa (riu).

En resum: ens estem amariconant?

Sincerament, no sé si la paraula és amariconant (riallada). Però tenim unes prioritats que no són les reals, ens estan enganyant. No sé quan la gent donarà un cop i dirà «s’ha acabat la ximpleria!». A veure si en les pròximes eleccions.

