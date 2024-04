Un de cada tres infants de 6 a 12 anys a Catalunya té excés de pes

La prevalença de l’obesitat infantil és 8 vegades més alta en un barri de nivell socioeconòmic baix que en un de benestant a Catalunya, tot i que entre els codis postals només hi ha una distància de 13 parades de metro. De mitjana, un 12,6% dels nens i nenes tenen obesitat a Catalunya. Davant aquesta realitat, Salut estendrà a 28 equips d’atenció primària (EAP) el pla per reduir l’obesitat infantil que va començar amb una prova pilot a la Mina. En aquest barri de Sant Adrià de Besòs, l’obesitat ha passat del 26,4% al 25,4%. En aquests 28 CAP, de zones amb índexs elevats d’obesitat i de vulnerabilitat social, el setembre començarà, d'una banda, la intervenció comunitària i, de l'altra, l’assistencial als infants derivats des de Pediatria.

La xifra amb infants amb excés de greix encara és més alta si es compten les nenes i els nens amb sobrepès (21,3%). Així, un de cada tres (33,9%) infants de 6 a 12 anys a Catalunya té excés de pes (sobrepès o obesitat), segons les últimes dades del Departament de Salut, que ha donat a conèixer aquest divendres en la presentació del pla per reduir l’obesitat, des del CAP Besòs de Barcelona.

Les dades, que corresponen a la darrera Enquesta de salut de Catalunya (ESCA), mostren diferències entre nens i nenes. El 38,6% dels nens tenen excés de pes (22,1%, sobrepès i 16,5%, obesitat) i el 28,8% de les nenes (20,5% i 8,3% respectivament).

Els infants amb obesitat tenen un 70% de probabilitats de ser adults amb aquesta dolència, que a la llarga causa diabetis mellitus de tipus 2, malalties cardiovasculars, càncer i artrosis, entre altres patologies. Patir obesitat també pot portar a una manca d’autoestima i a problemes de salut mental, vinculats a l’estigma social."No es tracta de qüestions estètiques, sinó de salut. L’obesitat infantil provocarà en l’adult malalties que són prevenibles”, ha advertit el conseller Manel Balcells.

Els responsables de Salut atribueixen els índexs d’obesitat a diversos factors, com el consum d’aliments processats, rics en greix, sal i sucre; un estil de vida més sedentari, motivat encara més pels telèfons mòbil o horaris desordenats, amb poques hores de son, com de fet mostra un estudi de la Universitat de Barcelona publicat fa uns dies que associa l’ús de pantalles abans d’anar a dormir amb més risc de sobrepès i obesitat infantil.

Per reduir l’obesitat infantil, el Departament de Salut va presentar una prova pilot al barri de la Mina el 2019, tot i que s’ha acabat desplegant sobretot el 2021 i el 2022 a causa de la pandèmia de la covid-19, ja que les accions que plantejava eren comunitàries des del barri i des del centre d’atenció primària.

Ara, la conselleria vol desplegar el projecte a 28 barris més en els propers mesos. “Si aconseguim baixar la prevalença en aquestes zones, això tindrà un impacte en la situació global de Catalunya”, ha afirmat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, que ha afegit que, si els resultats són positius, la idea és estendre el pla a més equips del territori més endavant.

D’acord amb el calendari, entre el maig i el juliol es faran les formacions i entre el setembre i el juliol de l’any que ve, les intervencions comunitària i assistencial. El pla preveu la designació d’una persona referent per coordinar el projecte a cada CAP i la implicació del dietista nutricionista, que intervindrà com a mínim dues tardes la setmana amb l’ajuda de la infermera pediàtrica. El projecte també implica el referent de benestar emocional i altres professionals de salut comunitària.

Intervenció des del CAP i des del barri: “Falten fruiteries?”

La intervenció des del CAP va des d’abans de l’embaràs de la mare i fins a l’adolescència. El Departament de Salut indica que ha de ser centrada en la persona, de forma respectuosa i no estigmatitzant. Els objectius han de ser realistes i pactats, posant èmfasi en el vincle que s’ha d’establir; cuidar les hores de son; portar una dieta saludable i equilibrada; reduir el temps davant de les pantalles, fer exercici i no consumir begudes ensucrades.

Pel que fa a la intervenció comunitària des del barri, la idea és aliar-se amb entitats i altres actius per identificar determinants de l’obesitat i trobar recursos per fer-hi front. “Falten fruiteries, peixateries? On pot fer la gent activitat física? Aquest diagnòstic compartit és necessari per intentar canviar l’entorn on la gent viu, treballa i estudia”, ha apuntat la secretària de Salut Pública.

La prova pilot a la Mina: pactes per a una alimentació més saludable

A la Mina, dels 141 infants que van ser derivats des de Pediatria per a una intervenció assistencial el febrer del 2021, 100 van iniciar el procés i 51 el van acabar. La quantitat de visites per infant va ser molt variable, de 4 a 15 sessions. La mitjana d’acords per família va ser d’entre 3 i 4 pactes simultanis. Els acords més escollits van tenir a veure amb l’alimentació i els que menys, amb els límits de les pantalles. Els acords que més es van complir són els del son.

Alguns dels resultats d’aquest abordatge han estat un increment de la fruita, de 0,4 racions al dia abans s'ha passat a 1,3 després de la intervenció; de les hortalisses, de 0,5 a 1,2; del llegum, d’1,6 racions a la setmana a 2,3 i de fruits secs, de 0,5 setmanals a 1,7, mentre que la brioxeria passa de 6,6 a la setmana a 2,5 i les llaminadures, de 2,3 al dia a 0,6. Les hores de pantalla diàries van passar de 4,7 a 3,4 i les hores d’esport a la setmana, de 0,3 a 3,2.