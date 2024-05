La Bravíssima: un esdeveniment solidari per unir el sector empresarial a favor de la igualtat d'oportunitats

La Fundació Eurofirms organitza el proper 24 de maig l’esdeveniment solidari La Bravíssima, una trobada que té el propòsit de recaptar fons per al programa de beques d’Eurofirms Foundation, que forma en habilitats tecnològiques a dones amb discapacitat. L’acte, que se celebrarà a l’Hotel Sant Pere del Bosc, a Lloret de Mar, inclou ponències diverses i un menú gastronòmic dissenyat per Carme Ruscalleda especialment per a aquesta trobada.

Entre els participants a la trobada hi ha: Ona Carbonell, medallista olímpica i mundial en natació sincronitzada i presidenta de la Comissió de Maternitat i Esport del COE; Karina Gibert, Degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya i directora del centre de recerca Intelligent Data Science & Artificial Intelligence (IDEAI-UPC); Raquel Diaz, directora de Responsabilitat Social, Dona i Diversitat en Transports Metropolitans de Barcelona (TMB); Mercè Brey, escriptora, conferenciant i experta en Diversitat i Lideratge; Mar Porras, Global President de la STEM WOMEN ASSOCIATION i co-creadora del STEM Women Congress; Joana Amat, empresària i presidenta de FIDEM i COPERSONA; Paula Fernández-Ochoa, consultora i speaker en entorns d'alta competició i fundadora de VivircorRiendo; i Carme Ruscalleda, única xef del món amb set estrelles Michelin.