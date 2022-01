La tragèdia de Mislata s'ha confirmat amb la mort aquesta mateixa nit d'una de les dues nenes que van resultar ferides de gravetat en sortir disparades d'un castell inflable que va sortir volant ahir a la tarda a la fira instal·lada al parc de la Canaleta de Mislata en aixecar-se una forta ratxa de vent. La petita morta, de 8 anys, va ser evacuada d'urgència a l'hospital La Fe de València, però malgrat els intents dels sanitaris del SAMU per reanimar-la, va arribar ja molt malament al centre hospitalari, on va morir poc després. L'altra ferida greu, de només 4 anys, es manté ingressada a l'Hospital Clínic i la seva vida també corre perill. A més d'aquestes dues víctimes, set menors més que eren dins del castell quan va sortir volant pel vent, per sobre d'uns matalassos, també van ser atesos i traslladat a diversos hospitals, però tots ells presentaven lesions lleus.

El fatídic accident es va produir a les 20.15 hores al recinte firal instal·lat amb motiu de les festes nadalenques al parc de la Canaleta de Mislata. A aquella hora una forta ratxa de vent va aixecar de cop el castell inflable, on hi havia una desena de nens, i dos d'ells van sortir disparats per l'aire. Una de les nenes, la de 4 anys, va caure a diversos metres de distància sobre una parada de la fira, mentre que la de 8, que finalment ha mort, va col·lidir de manera brusca contra el terra, colpejant-se al cap. Fins allà s'hi van traslladar dues ambulàncies del SAMU, dues del Suport Vital Bàsic (SVB) i quatre Transports no Assistits (TNA). Les dues ferides greus, de 8 i 4 anys, van ser evacuades pel SAMU després de ser estabilitzades, una a l'Hospital La Fe i l'altra a l'Hospital Clínic, mentre que dues més van ser traslladades pels SVB. Així mateix, cinc altres menors van ser atesos a l'Hospital de Manises, segons van indicar fonts sanitàries, amb ferides lleus. Alguns d'ells van ser portats allà pels seus propis pares després del succés i d'altres, en una ambulància de TNA. De la mateixa manera, es van desplaçar diverses dotacions de bombers del Consorci Provincial i patrulles de la Policia Nacional i de la Policia Local de Mislata. La Policia Nacional investiga les circumstàncies en què l'atracció va sortir volant, i el grup de policia científica va fer una inspecció per establir les possibles fallades o una imprudència greu en el sistema d'ancoratge del castell a terra.