Els Mossos d'Esquadra haurien rebut, com a mínim, set denúncies per abús sexual contra el president i entrenador del club d'atletisme de Cambrils (Baix Camp), segons asseguren a l'ACN fonts pròximes al cas. L'home de 60 anys va ser detingut el passat dimarts, 29 de novembre, després de rebre diverses denúncies per part d'esportistes del club. L'investigat va quedar en llibertat amb càrrecs, però amb una ordre d'allunyament que li prohibeix acostar-se a menys de 200 metres de les instal·lacions municipals. Paral·lelament, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets.