La jutgessa d'Instrucció en funcions de guàrdia de Sabadell ha acordat presó provisional, comunicada i sense fiança per l'home de 69 anys i veí de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental) acusat d'assassinar la seva parella, de 88 anys, aquest dilluns. La jutgessa destaca que no consten antecedents judicials entre la parella, que vivien al número 15 de l'avinguda Mossèn Jacint Verdaguer. L'home va trucar al telèfon d'emergències 112 per confessar el crim. Agents de la Divisió d'Investigació Criminal s'han fet càrrec de la investigació del cas, i la causa continua oberta de manera provisional per delicte d'assassinat.

Com a senyal de rebuig, dimarts unes 300 persones es van sumar al minut de silenci davant l'Ajuntament de la localitat, en què també va participar la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, i l'alcaldessa, Isabel Garcia. Un home mata la seva parella de 88 anys a Santa Perpètua de Mogoda La consellera va apuntar que, com és habitual en aquests casos, la Generalitat es personarà a la investigació judicial. L'alcaldessa, per la seva banda, va assegurar que el consistori demanarà ser acusació popular.