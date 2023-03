Almenys 36 persones han mort i 85 han resultat ferides per la col·lisió entre un tren de passatgers que viatjava d’Atenes a Tessalònica i un comboi de mercaderies, segons ha informat aquest dimecres el servei de Bombers de Grècia.

«Per ara s’han trobat 36 passatgers morts», ha indicat el portaveu dels Bombers grecs, Vassilis Vathrakogiannis, durant una roda de premsa en què ha precisat que l’operació encara estava en marxa. «85 persones han resultat ferides i han sigut traslladades a hospitals dels voltants», ha afegit. No s’han donat a conèixer les possibles causes per les quals els dos trens han col·lidit. Segons els mitjans del país, es tracta del «pitjor accident ferroviari que Grècia ha conegut mai».

El portaveu ha confirmat que tres vagons han descarrilat a l’altura de Làrissa, al centre del país, on s’ha produït la col·lisió entre el tren amb 350 passatgers i el comboi de mercaderies. Uns 150 bombers, a més de 40 ambulàncies, han sigut mobilitzats al lloc del sinistre, segons els serveis de socors grec.

Operació de rescat

«Mai he vist una cosa semblant en tota la meva vida. És tràgic. Cinc hores després trobem cossos», ha relatat un socorrista exhaust al sortir de la cavitat on ell i el seu equip extreien els cossos dels passatgers.

També hi han acudit i grues per intentar retirar la runa i aixecar els vehicles bolcats. «La majoria dels passatgers han sigut rescatats», ha assegurat el portaveu dels bombers. «L’operació per alliberar persones atrapades està en marxa i es desenvolupa en condicions difícils, a causa de la gravetat de la col·lisió entre els dos trens», ha afirmat.

Incendi d’un vagó

Un dels vagons s’ha incendiat i diverses persones han quedat atrapades, segons la cadena televisiva pública Ert. Al canal de televisió Skai, el governador de la regió, Kostas Agorastros, ha declarat que «més de 250 passatgers han sigut traslladats en autobús a Tessalònica».

El Govern ha organitzat una reunió de crisi després del succés. El ministre de Sanitat, Thanos Plevris, ha acudit al lloc i el seu col·lega d’Interior, Takis Theodorikakos, supervisa la situació amb els comandaments de la policia i els bombers des del centre de gestió de crisi.

«Soroll eixordador»

A la web del diari local ‘Onlarissa’, una noia ha explicat entre plors que «el tren anava amb retard i que s’ha parat alguns minuts quan s’ha sentit un soroll eixordador». «Hem viscut una cosa molt impactant. No estic ferit, però estic tacat de sang d’altres persones que estaven ferides al meu costat», ha dit Lazos, un passatger interrogat pel diari ‘Protothema’.

«En el moment de l’accident, ens hem sobresaltat, perquè les finestres han esclatat de cop. La gent cridava i tenia por», ha dit un altre passatger a la cadena de televisió Skai. «Afortunadament, hem pogut obrir les portes i escapar bastant ràpidament. En altres vagons, no han aconseguit sortir-ne i un vagó fins i tot s’ha incendiat», ha afegit el jove traumatitzat.

Els dos hospitals de la regió de Làrissa han sigut requerits per acollir els nombrosos ferits, segons els bombers. A més, els hospitals militars de Tessalònica i Atenes estan «a l’espera» en cas de necessitat, han assenyalat.