Albert Cavallé, el barceloní de 41 anys que acumula quatre condemnes fermes per fer-se passar per cirurgià, advocat o inversor de borsa per estafar dones que va captar en aplicacions per lligar, cobra cada mes un ajut econòmic de la Generalitat, segons ha pogut saber CAS OBERT, el canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica.

El conegut com l’‘estafador de l’amor’, acusat d’entabanar una vintena de dones des del 2010 perquè li entreguessin diners que ell va gastar després en hotels de luxe i prostitutes, rep 664 euros mensuals com a beneficiari de la renda garantida de ciutadania que concedeix el Departament de Drets Socials del Govern català. Es tracta d’una ajuda destinada a persones «que no disposin dels recursos econòmics mínims per atendre les necessitats bàsiques d’una vida digna», segons la web de la Generalitat.

L’advocat de Cavallé, David Sans, confirma que el barceloní va sol·licitar aquest subsidi públic fa un any i mig, que el Govern català l’hi va concedir i que «el cobra des del 2 de desembre del 2021 de manera ininterrompuda». Cavallé compleix tots els requisits per poder beneficiar-se d’aquesta renda: té més de 23 anys, està empadronat a Catalunya des de fa més de dos anys i no té feina ni té patrimoni.

Viu amb els seus pares

El català assegura que la seva carrera com a «model de campanyes publicitàries» es va truncar per culpa de la seva fama com a ‘estafador de l’amor’, sobrenom amb què els mitjans de comunicació el van batejar després de ser denunciat per algunes de les seves exparelles. Des d’aleshores, afirma el seu lletrat, quan acudeix a una entrevista de feina sempre el reconeixen i el rebutgen, fet que «ha generat un greu perjudici a l’Albert, que fa anys que és a l’atur i ha hagut de tornar a casa dels seus pares per viure amb ells a Barcelona».

El subsidi que percep Cavallé està destinat a persones «que no disposin dels recursos econòmics mínims per atendre les necessitats bàsiques d’una vida digna»

Aquesta situació va fer que Cavallé demanés els 664 euros de la Generalitat. El seu advocat afirma que està utilitzant aquests diners per indemnitzar dues de les seves víctimes i ja ha pagat a una tercera noia que va estafar: «Es tracta de dos casos en els quals l’Albert ja està condemnat mitjançant sentència ferma. Ell abona 50 euros al mes a cadascuna d’aquestes dones fins que satisfaci la quantitat que els jutges li van imposar pagar: 2.500 euros a una de les denunciants i 1.753 euros a l’altra».

«No tinc per menjar»

A una d’aquestes dones, una noia del barri de Sants que va conèixer a través de Badoo l’agost del 2017, Cavallé va aconseguir treure-li 1.753 euros convencent-la que «li havien robat les targetes» de crèdit i necessitava diners en efectiu «perquè no tenia per menjar». El català està condemnat a dos anys de presó per aquesta estafa, una condemna que ja ha confirmat el Tribunal Suprem.

Cavallé va començar demanant a la noia que li entregués 300 euros i li va assegurar que després «ell li faria una transferència per aquest import» i que «la compensaria». Després que ella li donés els diners, va arribar a mostrar a la dona un comprovant al seu telèfon mòbil d’«una suposada transferència a favor seu per aquests 300 euros i 200 més, de manera que ella va confiar en la seva veracitat».

Dues compres a Worten

Unes hores després, l’estafador va aconseguir que la víctima li entregués 500 euros més, d’acord amb la sentència que el va condemnar. I aquella mateixa nit, «sent a casa de l’acusat i mentre ella dormia, aquest li va sostreure la targeta de crèdit i el DNI» i «va efectuar amb la targeta d’ella dues compres per internet, de 450 i 503 euros, a l’establiment Worten», dedicat a la venda de productes electrònics.

El seu advocat, David Sans, afirma que «quan l’Albert acudeix a una entrevista de feina sempre el reconeixen i el rebutgen». Cavallé ha hagut de tornar a viure amb els seus pares

Cavallé també està indemnitzant amb 50 euros cada mes una altra dona a qui va estafar 2.500 euros el març del 2016 amb el mateix ‘modus operandi’: la va conèixer per Badoo i, quan van quedar, li va explicar que «era un inversor de borsa i el seu pare també i que tenia una feina molt esclava. Vestia molt bé, vaig anar a casa seva i l’edifici em va semblar perfecte i el pis també. Em va demanar diners i li vaig donar 1.500 euros el dia en què vam sopar junts, i l’endemà, 1.000 euros més. Em va dir que tindria beneficis molt elevats en un termini de quatre dies, però no va ser així», va explicar la víctima al jutge, que finalment el va condemnar a sis mesos de presó.

No ha entrat a la presó

Malgrat les seves condemnes, Cavallé no ha trepitjat mai la presó. El seu advocat ha aconseguit, a més que l’absolguin de sis acusacions d’estafa i que arxivin tres procediments més, suspendre totes les penes que diferents jutges li han anat imposant fins ara.

A canvi, el seu client s’ha compromès a reparar el mal causat a les dones que va estafar, una possibilitat que la llei preveu i que permet al condemnat indemnitzar les seves víctimes «tenint en compte les seves possibilitats econòmiques». Això per a Cavallé es tradueix en «50 euros mensuals» dels 664 euros de subsidi que rep de la Generalitat.