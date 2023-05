La commoció per la mort d’un assistent al Viña Rock que s’ha celebrat en els últims dies a la localitat d’Albacete de Villarrobledo ha arribat fins a Vitòria, ja que el jove de 25 anys que va perdre la vida dissabte a la nit a l’hospital comarcal de la localitat manxega després de sentir-se indispost a la zona d’accés als concerts és el jove de Gasteiz Josu García de Albeniz, segons ha pogut confirmar Diario de Noticias de Álava, un jove molt conegut en el món del karate i que estava assistint a l’esdeveniment junt amb uns amics.

Els pares del mort s’han desplaçat durant el dia d’avui a Castella-la Manxa, on es realitzarà l’autòpsia per determinar la causa de la mort (es descarta que fos per causes violentes al principi), que es troba en investigació judicial i sota secret de sumari.

Fonts consultades per aquest diari han explicat que el succés es va produir a l’esplanada d’accés al recinte dels concerts, quan el jove va començar a sentir-se indispost i va arribar a esvanir-se i va patir una parada cardiorespiratòria. Els seus acompanyants van donar la veu d’alarma entorn de les nou del vespre de dissabte al realitzar una trucada al centre dels serveis operatius de festival.

El servei de Protecció Civil que treballa en l’operatiu va intervenir amb un vehicle de suport i també van prendre part els sanitaris de l’hospital de campanya de la zona. En primera instància, les maniobres de reanimació van donar un resultat positiu i immediatament el jove va ser traslladat a l’hospital comarcal de Villarrobledo, on va ingressar encara amb vida.

Una vegada es trobava a les instal·lacions del Servei de Salut de Castella-la Manxa, on va arribar amb vida, el jove va patir una segona parada cardiorespiratòria a què no va poder sobreposar-se. En tot cas, no ha transcendit la causa de la mort, que serà determinada per l’autòpsia.

La commoció ha arribat durant el matí d’aquest dilluns a Gasteiz, quan amics del mort presents al Viña Rock van traslladar la notícia als seus coneguts a través de grups de WhatsApp. El jove estava molt lligat al món del karate, ja que des de la seva infància que practicava aquest esport en el Fitnes Gasteiz i en aquests moments es trobava preparant la seva presència en un campionat continental. A més, estava a punt d’emprendre una nova etapa professional.