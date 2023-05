Almenys 50 dones colombianes van ser captades al seu país per una xarxa criminal que les portava a Espanya per a la seva explotació sexual i que, fins i tot, feia servir sicaris per amenaçar-les, però una operació conjunta de la Guàrdia Civil i la Policia d'aquest país sud-americà ha aconseguit desarticular aquesta organització.

I ha estat gràcies al primer Equip Conjunt de Recerca (ECI) creat a nivell judicial entre un país europeu i Colòmbia, una "fita" a la història judicial d'Espanya, com ha explicat aquest divendres en roda de premsa el cap de la Guàrdia Civil a Galícia, Miguel González Arias.

Cosa que han destacat també el coronel en cap de la Unitat Central Operativa (UCO) d'aquest cos, Alfonso López Malo; la fiscal de Sala d'Estrangeria i Tracta d'Éssers Humans, Beatriz Sánchez, i l'agregat de Policia de Colòmbia a Espanya, el coronel Carlos Alfredo Currea.

Es tracta de l'operació Estorque, que s'ha saldat amb la detenció de set persones membres d'una xarxa que no dubtava a extorsionar i coaccionar les famílies de les víctimes i que podria haver explotat més de 50 dones en els darrers quatre anys, amb beneficis entre 25.000 i 35.000 euros per cadascuna.

L'equip va aconseguir de manera coordinada traslladar a lloc segur diverses víctimes i familiars fora de l'acció de l'organització, el sistema financer i blanqueig de capitals del qual també ha estat desmantellat a Colòmbia, lloc de destinació dels beneficis procedents de l'explotació sexual de les víctimes.

La valenta denúncia d'una víctima

L'operació es va iniciar a finals del 2021 gràcies a la "valenta" denúncia d'una víctima, ara testimoni protegida, que va relatar com va ser captada a Colòmbia per aquesta organització mitjançant engany i aprofitant-se de la seva situació econòmica i familiar.

Aquesta dona, segons han explicat els investigadors, no volia pagar més diners a la xarxa pel deute que suposadament les víctimes contreien amb l'organització i perquè no volia que passés a més dones. En una sortida per enviar els diners, va trucar a una "bona persona" i li va explicar la seva situació. Les víctimes, d'entre 18 i 25 anys, estaven 24 hores "enganxades" al telèfon, gairebé sempre tancades en una habitació amb clau.

A cada dona captada, l'organització li imposava un deute -a la denunciant de 12.000 euros- pel trasllat a Espanya i altres despeses, però moltes arribaven a pagar-los fins a deu vegades més a través dels seus familiars, als quals la xarxa extorsionava. Segons les indagacions dels investigadors, les víctimes eren captades amb falses promeses d'un treball de cambreres i eren portades a diferents províncies espanyoles perquè exercissin la prostitució en pisos privats.

Les víctimes eren captades amb falses promeses d'un treball de cambreres i eren portades a diferents províncies espanyoles perquè exercissin la prostitució en pisos privats

A Espanya s'ha actuat a les províncies de la Corunya, Toledo i Càceres, on han estat alliberades tres potencials víctimes de tràfic. A més, han estat detingudes quatre persones -dues a Santiago de Compostel·la, una a Càceres i una altra a Gijón-, a les quals se'ls imputen els delictes de tràfic d'éssers humans per a explotació sexual, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.

A Colòmbia han estat arrestades tres persones, en concret a Medellín. Entre elles, el capitost i el màxim exponent d'aquest grup criminal, encarregat de controlar totes les fases de captació, trasllat i explotació de les víctimes.

Igualment, s'ha emès una ordre internacional de detenció contra una altra dona integrant de l'organització establerta a l'Equador, acusada de captar algunes de les víctimes.

'Los Pachelly', el clan que extorsionava les famílies

Si les víctimes no pagaven, eren els membres del clan 'Los Pachelly' els que amenaçaven i, fins i tot, utilitzaven la violència contra els familiars directes per acabar amb qualsevol reticència en el pagament. Els Pachelly tenen fortes vinculacions amb altres històrics clans criminals, com ara el clan del Golf.

Al mateix temps que s'executaven les actuacions a tots dos països, l'equip conjunt va aconseguir traslladar de manera segura Espanya al fill de la denunciant, en coordinació entre les autoritats colombianes i espanyoles i una ONG. De fet, no s'ha volgut donar a conèixer el resultat d'aquesta operació fins que el nen i els altres familiars estiguessin segurs.

Colòmbia encapçala els països amb més víctimes captades

Tant la Guàrdia Civil com la Fiscalia han valorat el resultat de l'equip conjunt, que pot obrir aquest model de recerca a més operacions. Però sobretot han posat èmfasi en la protecció de les víctimes com a objectiu prioritari. La fiscal de sala ha recordat que Colòmbia encapçala, des de la pandèmia, la llista de països on es capten més dones explotades sexualment a Espanya, que segueixen Paraguai, Brasil, Veneçuela Romania i Nigèria.