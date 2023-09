Un home de 50 anys amb aparença de turista adinerat entra en un restaurant d'Alacant. S'asseu a una taula i demana una paella de marisc acompanyada d'un got de whisky. És un especialista en fer-se passar per un comensal ric a bons restaurants per disfrutar de suculents menjars i després fingir un infart per evitar pagar. L'autor dels fets és conegut com el ‘gastrojeta’ i acaba de tornar als calabossos després d’una nova detenció.

Es tracta del vintè arrest per aquestes petites estafes en un any en locals de la zona turística de la ciutat alacantina. L’última estafa es va produir aquest dimarts a les 18:15 hores després de degustar una paella de marisc i dos whiskys al restaurant de tapes ‘El buen comer’ del carrer Major, en ple centre històric, amb un compte sense pagar de 34,85 euros.

Tot i que a primera vista causa la impressió de ser «el típic turista rus», en realitat és un ciutadà lituà que no parla espanyol (sí que sembla que l’entén) i sense domicili conegut, i se sap que és a Alacant des de, almenys, el novembre del 2022, quan se’l va arrestar per primera vegada.

El ‘gastrojeta’ actua tant en dinars com en sopars i en el seu historial compta amb comandes d’arròs i llamàntol i entrecots que sempre acompanya amb alguns whiskys (sempre ‘White Label’) i normalment demana una tapa d’ensaladilla, «que sembla que li agrada bastant», ha relatat aquest dimecres a EFE un policia Nacional que ha participat en quatre de les detencions. Segons aquest agent del Grup Operatiu de Resposta de la comissaria Alacant centre (GOR), l'home acostuma a portar uns pantalons llargs de color gris, un polo, sabatilles de ‘trekking’ i una armilla de reconegudes marques, i els cambrers l’atenen conforme a la seva aparença, donant per fet que té diners de sobra per pagar.

Un 'simpa' de 34,85 euros

El gerent del restaurant ‘El buen comer’, Moisés Doménech, ha explicat a EFE que aquest home va arribar al seu negoci i que va escollir una taula de l’interior, on va demanar «paella de marisc per a un» i un whisky, «que es va beure d’un glop», abans de demanar-ne un altre de doble per acompanyar l’arròs.

Sense haver abonat el compte de 34,85 euros, «anava a marxar sense pagar però un company el va aturar i li va dir que tenia pendent el compte». La resposta del ‘gastrojeta’va ser que anava a l’hotel per agafar els diners. En negar-li que marxés sense abonar el compte, el lituà es va llançar al terra molt a prop de la porta del carrer i va fingir ostensiblement un atac de cor però des d’‘El buen comer’ no van caure en la trampa i van trucar a la Policia.

Poc després, el ‘gastrojeta’ va demanar als agents una ambulància però va ser ràpidament reconegut per aquests i, després de comprovar que en realitat estava bé, el van emmanillar i el van traslladar a la comissaria, als calabossos de la qual seguirà fins passar per judici. Doménech ha fet diverses fotos al ‘gastrojeta’ i les ha passat a altres restaurants de l’Associació Provincial de l’Hostaleria (APEHA) perquè no torni a fer de les seves en un futur pròxim.

El policia que l’ha detingut quatre vegades ha afegit que el ‘gastrojeta’ sol «somriure» quan arriben els agents, i que mai es posa vermell ni perd la tranquil·litat, potser perquè «es veu impune». Sempre amb diverses copes a sobre, aparentment li és igual passar una o dues nits a la cel·la abans d’anar al jutge.

Expert en fingir infarts

En algunes ocasions quan és descobert fingeix un infart, tirant-se a terra i emportant-se la mà al pit, i en d’altres simplement espera la policia assegut amb l’última copa a la mà, sabent que si intenta fugir i hi hauria un forcejament que podria incórrer en un delicte més greu de robatori amb violència, i no per estafa lleu.

Se l’atura per aquesta infracció perquè no té domicili conegut per comunicar a les autoritats ni tampoc aporta cap fiança. Vuit de les detencions s'han dut a terme entre el novembre i el desembre de l’any passat i les dotze restants des de començament del 2023 a les zones turístiques del Barri i l’Esplanada, sense descartar-se que els episodis de ‘simpa’ o no denunciats siguin molts més.

En principi, està previst que el ‘gastrojeta’ tingui un judici ràpid aquest dijous a les 10.45 hores al jutjat d’Instrucció número 1 de la ciutat per un delicte lleu d’estafa.