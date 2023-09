Pot ser que la Generalitat hagi obert un expedient a Rosa Peral per concedir entrevistes des de la presó després de l'emissió del seu controvertit documental a Netflix , però a la condemnada a 25 anys de presó pel conegut 'crim de la Guàrdia Urbana' se l'ha pogut escoltar de nou als mitjans. Ha estat aquest dimecres a 'El matí de Catalunya Ràdio' de Ricard Ustrell , que ha ofert una entrevista gravada amb l'exagent declarada culpable de la mort de la seva parella, el també membre del cos policial Pedro Rodríguez .

Peral ha aprofitat la xerrada per carregar contra la sèrie de Netflix 'El cuerpo en llamas', que considera "malintencionada". "No veig la visió d'informar, en el meu cas s'ha intentat enfonsar-me ", ha comentat, incidint en el mal que està provocant a les filles . "Una és una adolescent i ningú no s'ha parat a pensar en el mal que li pot fer", afirma l'exagent, que actualment està estudiant Dret a la presó.

Dany mediàtic

Sobre la decisió de l'Audiència de Barcelona d' ordenar l'embargament dels possibles pagaments que hagi pogut percebre per la producció de sèries de ficció o documentals sobre el 'crim de la Guàrdia Urbana' ha remarcat que no ha guanyat res: “Només que la gent m'enfonsa amb la sèrie ”, apunta.

Tot i això, reconeix que 'Les cintas de Rosa Peral' , el documental de Netflix que ha estat titllat de parcialitat a favor seu, sí que ha servit perquè es veiés "el dany mediàtic" que es va fer contra ella. "Al judici no vaig ser una persona anònima "; "Vaig arribar allà que semblava culpable i havent de demostrar que no ho era", reitera.

✍️ EXCLUSIVA | L'entrevista completa a Rosa Peral, que parla per primer cop després de la sèrie "El cuerpo en llamas" i el documental "Las cintas de Rosa Peral" #MatíCatRàdio https://t.co/ax1rEnYpLm pic.twitter.com/vfyHdZXt98 — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) 20 de septiembre de 2023

Peral, que assegura que encara no ha vist el documental i que només té els 'imputs' que li han arribat de la família i els amics, ha subratllat que aquesta feina no blanqueja la seva imatge. "Més que donar la meva visió dels fets, el que pretenia era mostrar que el cas es va fer molt mediàtic abans del judici i que quan vaig arribar ja semblava culpable".

"S'ha dit que sóc tòxica, que sóc manipuladora. És increïble perquè cap psicòleg ho ha dit, però els periodistes sí que ho han determinat", ha criticat.

'Crims', "molt confús"

La condemnada, que segons Catalunya Ràdio ja ha estat sancionada pel mal ús del règim intern de comunicacions i ara només es pot comunicar amb els seus familiars directes, també ha fet referència a 'Crims' , el programa de TV3. Assegura que no li ha agradat “perquè queden moltes coses a l'aire ”. "L'últim capítol és molt confús".

També ha aprofitat l'entrevista amb Ustrell per reafirmar-se en la seva innocència, fins i tot posant en dubte les proves que la incriminen. "Tot depèn del prisma que el vegis [...]. Moltes coses es poden rebatre, depèn del que se m'incrimini. ¿D'encobrir l'Albert? [López, l'altre condemnat pel cas] Doncs sí. Però d'assassinat no [...] Moltes de les coses que surten és perquè jo vaig declarar, el que els va interessar ho van agafar de prova”, assegura.

Del que se n'ha mostrat penedit és de "no haver anat abans a la policia, en comptes de seguir-li el fil a Albert i tenir-li tanta por". "Però mai he confiat en la policia després del tema de la pornovenjança". Tampoc no confia en la justícia, perquè diu que li han donat "molts pals".