El passat diumenge 17 de setembre va aparèixer a Barcelona una pintada (grafiti) en una paret interna d'uns edificis, és com un pati buit, entremig d'edificis en males condicions. No sabem el barri en el qual han aparegut aquestes pintades, però el que sí que sabem és que les imatges han donat la volta per Twitter, gràcies a @_juantanamera_.

En el vídeo es pot veure una parella, home i dona, només se'ls hi veu el rostre, però el seu semblant amb Rosa Peral i Pedro Rodríguez està donant molt a parlar i més, després de la gran estrena de la sèrie de Netflix 'El cuerpo en llamas'. Aquest crim va ser molt mediàtic al tractar-se de la Guàrdia Urbana de Barcelona i tot i que, TV3 ja havia emès capítols sobre el cas a 'Crims', la gran estrena de la sèrie a la plataforma digital ha fet ressorgir el cas d'aquell assassinat premeditat. Recordem, Rosa Peral, entra a la Guàrdia Urbana, té diverses parelles i amants i això, porta a un crim en un triangle amorós, en el qual ella mateixa, acusa altres per no dir la veritat sobre l'assassinat. No us desvelarem més parts sobre el crim, però de segur que ho recordeu. L'única víctima aquí va ser el jove Pedro Rodríguez, pare d'un nen petit i enamorat de Rosa, tot i que, no tot van ser flors i violes en la seva relació, ja que les discussions estaven a l'ordre del dia, o això és el que sembla. Por favor, la persona que ha hecho esto (en Barcelona) que aparezca y confirme si son Rosa Peral y Pedro Rodríguez. pic.twitter.com/9VD4tmE3lk — Chaigirl (@_juantanamera_) September 17, 2023 Rosa Peral i el seu amant, Albert López estan complint condemna a la presó. Rosa Peral condemnada a 25 anys i Albert López a 20 anys per l'assassinat de Pedro Rodríguez l'any 2017 L'usuari de Twitter, el qual penja aquest vídeo de les imatges de la suposada parella, deixa entre línies que sap o imagina qui ha estat l'autor i demana que reveli si realment són l'assassina i la víctima o és una confusió.