Quan els policies de la UDEV Central i la Comissaria de Jerez de la Frontera van anar a detenir aquell avi per matar, esquarterar i tirar a un pou una dona, ja sabien que rere la innocent aparença de l’agricultor jubilat de 78 anys s’amagava un assassí reincident. Els agents que feia gairebé dos mesos que buscaven Buran Forouzan, una ciutadana iraniana desapareguda, havien furgat en el passat del Miguel, l’última persona que va estar amb ella. Havien descobert que, abans d’instal·lar-se a Jerez, el 2019, havia passat 22 anys a la presó per intentar acabar dues vegades amb la vida de la seva exdona i per matar un immigrant a Almeria.

«Hi ha algú al meu llit»

Per això, quan el 27 d’agost el Miguel els va obrir gairebé sense roba la porta de casa i els va dir: «hi ha algú al meu llit», els agents es van témer el pitjor. A l’habitació de l’home, també despullada, col·locada entre els llençols i en una postura suggerent, els policies hi van trobar la seva acompanyant: una exuberant nina «sexual hiperrealista», de cutis moreno, el preu de la qual ronda els 2.500 euros.

Els investigadors van descobrir l’estreta relació que l’assassí mantenia amb la nina. L’home l’havia presentat fins i tot a alguns veïns que, entre ells, feien broma amb la «parella» del Miguel i l’anomenaven «la muda». Les indagacions dels agents també van revelar la fixació del jubilat per mantenir relacions sexuals amb dones, algunes d’elles prostitutes, en les quals preferia que fos present la nina.

Una d’aquestes dones va acudir al Miguel poc després de la desaparició de la seva amiga Buran, afligida i preocupada pel seu parador. La dona sabia que, mesos enrere, el Miguel havia conegut en un bar la iraniana, de 64 anys, quan després d’una mala ratxa, ella havia quedat en situació de vulnerabilitat i va decidir instal·lar-se en un alberg de Jerez.

«Molta gent desapareix i no torna»

Lluny de consolar la seva amiga, el jubilat li va respondre: «Hi ha molta gent que desapareix i no torna». Les converses del Miguel amb aquesta dona van fer que la policia estrenyés el setge sobre ell, sobretot després de sentir com l’home, sospitosament segur de si mateix, li deia a la seva amiga que la dona «no ha aparegut, no apareixerà».

Aleshores, els agents havien esbrinat que el 6 de juliol, el dia que se’n va perdre el rastre, la dona havia sortit de l’alberg per anar a casa del Miguel. Tots dos havien mantingut trobades esporàdiques i, segons va explicar la Buran a la seva germana, després d’una de les seves cites la dona va arribar a témer per la seva vida.

«Em veuré amb aquest home»

Per això, abans de quedar amb el Miguel aquell dia d’estiu va decidir enviar-li un missatge d’àudio per avisar-la: «Em veuré amb aquest home. És el que et vaig explicar que una vegada va matar la seva dona i ha sortit de la presó. Jo ja em vaig escapar una vegada d’ell, que em va intentar matar. Quan surti, en una hora com a màxim, et truco». Li va enviar també una foto del Miguel i l’adreça de casa seva.

La policia va descobrir que la Buran no va sortir d’aquella casa amb vida. I el seu telèfon mòbil tampoc. Al principi, el Miguel va reconèixer als agents que la Buran i ell van estar junts aquell dia, però va assegurar que l’havia deixat, sana i estàlvia, al costat d’El Corte Inglés de Jerez perquè la dona volia fer unes compres. Les càmeres de seguretat van desmentir la seva versió. No hi havia rastre de la dona desapareguda en aquells carrers.

Un jubilat en forma

Amb l’esperança que el sospitós fes un pas en fals i els portés fins on tenia la dona, els policies van vigilar de prop l’home, que amb prou feines parlava amb ningú i disfrutava de la jubilació cultivant el seu hort, als afores de la ciutat. Els agents que van seguir els seus passos van descobrir que, malgrat la seva edat, el Miguel estava en forma. Cada dia es desplaçava amb bicicleta fins a les seves terres i passava hores treballant-hi. Durant setmanes, es va sentir tranquil i sa i estalvi del radar de la policia, fins que a l’agost els investigadors encarregats del cas van intensificar la recerca de la Buran en terrenys i pous de la localitat.

Llavors el Miguel es va inquietar i va decidir anar a comprovar l’estat del cadàver. Sense saber-ho, va acabar portant els policies fins a la dona. Els agents el van seguir fins a un camí que envolta el Cortijo de Ducha, al nord de la ciutat i molt a prop de l’enllaç amb la carretera d’accés a l’aeroport. El van veure rondar davant un pou sec, semiocult per la brossa, i després van observar com llançava diverses pedres al seu interior. Poc després, els agents recuperarien d’aquest pou les restes de la dona desapareguda, que el Miguel havia desmembrat, repartides en quatre bosses, i tapat amb runa.

Sang al terrat

A la casa del Miguel, la policia va trobar sang al terrat. També la maça, el ganivet i la serra que, segons va acabar confessant ell mateix a diversos experimentats policies de la UDEV Central desplaçats des de Madrid que van aconseguir derrotar-lo, va utilitzar per treure la vida a la dona i trossejar-ne el cos. «Quan va venir a casa, li vaig pagar 50 euros per tenir sexe amb ella, però després de fer l’acte em va dir que o li donava 500 euros o em denunciava per violació. Jo li vaig contestar: ‘Vas malament amb mi així’ i li vaig demanar que pugés a l’àtic a fumar», va declarar. Amb una tranquil·litat sorprenent, el Miguel va afegir davant els agents: «Llavors jo ja tenia clar que la mataria».

Metòdic i ordenat, el Miguel va construir el muntacàrregues amb què es movia per les dues plantes de casa seva. Guardava en un armari un munt d’ampolles de whisky, segons la seva versió, «per si tornava la covid». Mentrestant, cada nit se’n prenia «mitja copeta» per dormir tranquil. També li agradava guardar sabates de dona. Entre les que va recuperar la policia hi havia unes botes del mateix número que utilitzava la seva última víctima.

Reconstrucció del crim

Després de la seva detenció, l’assassí de la Buran va acceptar reconstruir el crim acompanyat de la jutge del cas, el seu advocat i diversos policies. Al terrat de casa els va reproduir com va acabar amb la vida de la dona: «Ella estava allà asseguda, jo vaig agafar la maça i vaig picar-li per darrere al cap quatre o cinc vegades. Llavors, va caure a terra, però com que no es moria, li vaig clavar el ganivet al pit, a prop del cor».

El Miguel els va explicar amb tota mena de detalls com havia esquarterat el cos de la seva víctima: «Vaig trigar 30 o 40 minuts, no més. Si saps tallar, doncs... Jo la vaig tombar, li vaig ficar el tauló allà sota i vaig començar a tallar pels tendons. El ficava una mica i tallava, el ficava i tallava... i així fins al final».

Durant el temps que va estar recreant el crim, l’home només s’alterava quan els policies o la jutge li preguntaven per una cosa que ell considerava evident, com: «Per què sabia que estava morta?». Ell respon, visiblement enfadat: «Aviam, perquè no es movia». També s’irrita quan la magistrada li preguntava per què es va desfer del cos de la dona en aquell pou: «Home, no deveu voler que el deixés a casa meva...». Fins i tot es va permetre ironitzar quan va explicar per què, després del crim, va tornar al pou on havia amagat el cadàver: «Vaig anar allà a passejar. No pensareu que hi vaig tornar per si havia tornat a viure, no?».

La resta del temps en què va estar explicant el seu últim crim, el Miguel estava serè, només es queixava quan havia de repetir o puntualitzar qüestions que li demanava la jutge, que continuava, ferma, el seu interrogatori: «No el va veure cap veí posar les bosses al maleter del seu cotxe?». El Miguel la va mirar, cansat, i va respondre: «A l’estiu, a les quatre de la tarda, no hi ha ningú al carrer. I a més, qui sospitarà que un vell porta allà un cos? Qui pararà un vell?».

Tres anys al carrer

Va ser l’última vegada que l’assassí de la Buran va accedir a parlar. Ja havia passat 22 anys a la presó, entre 1997 i el 2019, per matar un veí, un immigrant amb qui va discutir en un bar, i va intentar acabar dues vegades amb la vida de la seva exdona.

De tornada a la presó, tot just tres anys després de recuperar la llibertat i d’iniciar una nova vida amb els «40.000 o 50.000 euros» que va estalviar en els més de 20 anys que va estar entre reixes, no ha tornat a col·laborar amb els investigadors. Abans que se l’emportessin detingut, sí que va fer una última petició als policies que van registrar la seva habitació: «Sisplau, cuideu la meva nina».