Mig miler de persones han participat aquest diumenge al matí a Girona en una "marxa per la vida", organitzada en suport a les mares israelianes i palestines que demanen que s'aturi la guerra. L'acte ha començat a les deu del matí al parc del Migdia amb una ofrena a la mare Terra i ha acabat al punt de la una a les escales de la Catedral amb un càntic a la pau.

Farners Aymerich, una de les responsables de l'organització, ha explicat que la iniciativa s'ha impulsat "escoltant el clam de les dones israelianes i palestines que no volen portar més fills a la guerra". La marxa s'ha fet coincidir amb el 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans: "Cal que la família humana es repensi com tenim aquesta assignatura", diu Aymerich.

A partir de les deu del matí d'aquest diumenge, el parc del Migdia de Girona s'ha començat a omplir de persones que hi assistien per fer un crit a la vida en suport a les mares que veuen morir els seus fills a la guerra entre Israel i Palestina. "Avui fem una marxa per la vida, escoltant el clam que les dones israelianes i palestines van fer quan va començar aquest segon cicle tan fort de violència", ha explicat Farners Aymerich, una de les responsables de l'organització de l'acte.

"Aquestes dones van fer plegades una marxa fins al mar Mort fa set anys i ara nosaltres la fem fins a la Catedral", ha afegit Aymerich, que diu que les mares demanen que "s'aturi immediatament la guerra perquè no volen parir per portar-hi més fills". En aquesta línia, des de Girona s'ha demanat que "es posi al centre la tendresa, l'escolta i la cura a la nostra societat". A més, també s'ha recordat que "aquestes dones volen formar part de les taules de negociació".

Ofrena a la mare Terra

L'acció d'aquest diumenge ha començat amb la creació d'un mandala de colors sobre l'herba del parc, presidida per l'escultura d'una dona parint obra de Montse Català. "És una ofrena a la mare Terra, que ens recorda que tots i totes som fills de la mateixa vida i que les diferències són per fora, però que per dins som tots iguals", transmet Farners Aymerich. Tothom s'ha aplegat al voltant d'aquest símbol per oferir uns càntics a la vida i a la pau, que s'han acompanyat de mantres i d'encens.

Des d'aquí és des d'on també s'han obert camins a set direccions (est, sud, oest, nord, cel, terra i cor), que són "el recordatori que mai estem soles, perquè hi ha guardianes que ens acompanyen". Més tard, s'ha seguit amb unes danses per demanar la pau universal i "sincronitzar els cors i fer un batec únic que pugui arribar a l'altre costat del Mediterrani".

Tot això ha estat l'acte simbòlic que ha precedit la marxa per la vida des del parc del Migdia fins a les escales de la Catedral de Girona. Entonant durant tot el camí el mantra "caminem la vida, atiem la pau", els prop de 500 participants s'han desplaçat fins al centre de la ciutat passant primer pel carrer Migdia, seguint pel carrer de la Creu fins a la plaça dels Països Catalans, enfilant el carrer del Carme fins a la plaça del Vi, per continuar després pel carrer de la Força fins als peus de la Catedral. Allà, l'acte ha acabat amb una ofrena floral simbòlica i uns últims cants a la vida.

75è aniversari de la Declaració dels Drets Humans

Aquesta marxa per la vida ha volgut ser "la llavor que serveixi per posar per davant la pau i la convivència a la Terra" i "aturar la barbàrie que es viu a la Mediterrània i en tants punts del planeta". A més, s'ha fet coincidir amb el 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre del 1948 amb la missió de protegir els drets humans fonamentals al món sencer. "Potser cal que la família humana es repensi una mica com tenim aquesta assignatura", ha conclòs Aymerich. Aquest és el document més traduït de tot el món, disponible en més de 500 llengües que el col·lectiu denuncia que "potser no són suficients per ser implementat".