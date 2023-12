La titular del jutjat número 5 de Valaldolid, Soledad Gallego, ha deixat en llibertat sense fiança Óscar S., investigat per l'homicidi d'Esther López, la dona de Traspinedo (Valladolid) que va aparèixer morta en una cuneta el 5 de febrer de 2022. Li imposa com a mesures cautelars l'obligació de comparèixer un cop per setmana davant del jutjat i li prohibeix sortir d'Espanya.

La fiscal en cap de Valladolid, Soledad Martín, havia demanat presó, eludible sota fiança de 20.000 euros. L'acusació particular, que representa la família de la víctima, també havia demanat presó sense fiança. Óscar S., que manté la seva innocència, ha declarat aquest matí després que diversos informes de la Guàrdia Civil l'assenyalin com l'autor de l'atropellament intencionat a la seva veïna el 13 de gener del 2022. Després de la seva declaració va quedar en llibertat i va abandonar el jutjat amb protecció oficial. A les portes del jutjat A primera hora d'aquest matí, un grup de persones s'han concentrat a la porta dels Jutjats de Valladolid per reclamar "justicia" per a Esther López. Ha estat a les 9.15 hores quan l'investigat ha arribat a l'edifici judicial en un vehicle, del qual s'ha baixat acompanyat de les seves advocades, i ha accedit a l'immoble per l'entrada principal. Diverses persones es trobaven concentrades en l'accés lateral dels jutjats i quan s'han assabentat que l'investigat ja havia arribat s'han dirigit a la porta principal, custodiada per Policia Nacional, i han començat a corejar "Justícia per a Esther", amb cartells amb la imatge de la víctima.