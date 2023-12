Cas resolt per la subtracció i petició de rescat de l'Infant Jesús de Sant Vicent del Raspeig. La Policia Local va detenir la tarda passada nit de diumenge a dues persones acusades de la sostracció de la figura del nen Jesús del naixement ubicat al jardí entre els carrers Pintor Sorolla i Lillo Juan, segons ha informat aquest dilluns des de l'Ajuntament. La figura va ser trobada en un contenidor anit i serà reposada al pessebre aquest dilluns al matí.

Dels fets se'n va tenir coneixement a través d'un vídeo pujat a la plataforma Tik Tok on, els ara detinguts, en feien una a>sol·licitud de rescat de 2.000 eurosper tornar la figura al naixement instal·lat per la regidoria de Festes com a part de la decoració nadalenca. Els fets, segons el testimoni d'alguns veïns de la zona, podrien haver passat la nit del divendres 15 al dissabte 16 de desembre.

Per part de la Policia Local es va iniciar una sèrie de gestions i esbrinaments a través de possibles testimonis que poguessin aportar alguna informació per identificar els presumptes autors. Com a conseqüència de la investigació oberta i la informació recollida, diumenge a la nit a la nit es va procedir a la detenció de dos homes de 19 i 21 anys, veïns de la població. Tots dos van reconèixer l'autoria dels fets durant les declaracions efectuades a les dependències policials. Els detinguts han estat lliurats per posar-los a disposició judicial.

L'alcalde de Sant Vicent del Raspeig, Pachi Pascual, ha confirmat a més que cap a les 20 hores de diumenge els veïns van trobar el Nen Jesús al costat d'un contenidor situat als voltants del lloc on inicialment estava instal·lat. El primer edil ha agraït la col·laboració ciutadana “que ha estat vital per a la resolució gairebé immediata del cas”. La figura serà reposada aquest matí, cap a les 10 hores, després de ser examinada per agents policials, que han confirmat que es troba en bon estat.

L'alcalde ha lamentat els fets i les molèsties ocasionades i ha expressat el seu desig que “aquestes festes transcorrin en endavant amb total normalitat perquè tots els sanvicenteros i aquells que ens vulguin visitar gaudeixin d'aquest naixement tan emblemàtic, del nostre pessebre gegant, del Poblat dels Elfs instal·lat a l'Ajuntament i de tota la decoració nadalenca nova que hem preparat aquest any”.

Els joves demanaven 2.000 euros a la Policia Local per al rescat de la figura, posant com a argument que el cos policial "no cuida bé el Nen Jesús". I apuntaven que si no rebien els diners li farien "dany".