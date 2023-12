Mesos abans que la matés a ella i al seu fill Lucas, Rosario ia li tenia por al seu germà Manuel. El 27 de maig, l'home va entrar a la casa familiar de la seva germana a Las Gabias (Granada), la va colpejar i la va matar amb una llança. Va assassinar també el seu nebot Lucas, de tres anys. La investigació de la Guàrdia Civil de Granada va resoldre el triple crim, que va deixar al descobert la rancúnia del germà. Aquesta explosió de violència, però, s'havia anunciat temps enrere i podria haver tingut altres episodis anteriors que havien generat molta por en la dona i la resta de la família Jurado.

Un enregistrament revela els temors de la dona cap al seu germà. Es va realitzar el passat any, amb el seu pare ja greument malalt –va morir el desembre del 2022-. La família havia de tenir una reunió, però la mala salut del pare ho va impedir.

"Rosario, ja no hi va en Manuel, ja no hi va", diu el pare. "M'ha vist a mi que estic plorant i m'ha donat com un infart i ha hagut de venir, que jo no em trobo bé. Ja no hi va el Manuel, no hi va", li anuncia el seu pare.

"Manuel no està bé"

Els Jurado vivien a Torredelcampo (Jaén). El fill, Manuel, s'havia quedat al poble cuidant i treballant les terres. La germana, Rosario, havia anat a la universitat, estudiat farmàcia, s'havia casat amb un pilot i s'havia traslladat a un xalet a prop de Granada. Tenien un fill i ben aviat en tindrien una altra, que naixeria el juny de 2023. En la conversa amb el seu pare, es veu que la dona no se'n refia de les intencions del seu germà. Li pregunta al seu pare per les intencions, es veu que no és la primera vegada que han parlat d'aquest tema:

-"És clar, però què era el que faria en Manuel, pare?, Què m'has dit que anava a fer en Manuel?".

El pare dubta ("Mira, Rosario…"), però la seva filla insisteix ("digues-ho"). I l'home respon anunciant les terribles intencions del seu fill: "Matar-te a tu i al nen i l'altre" (se suposa que es refereix al fill i al marit de la seva germana). Després, l'ancià disculpa el seu fill: "Que el Manuel que no està bé, que tu saps que el Manuel no està bé".

Rosario tracta llavors de tranquil·litzar el seu pare. "Pare, Papa, no em cridis, si us plau; si tu saps que no està bé...". I l'home la interromp: "Que saps que no està bé, ja està!".

Algú va cremar les bardisses

El pare de Rosario i Manuel va morir al desembre. Al maig, el seu fill va assassinar la seva filla, el seu nét Lucas i el futur nadó que havia de nèixer. Ho va fer dos dies abans que es llegís el testament que repartia les terres, les oliveres, al cinquanta per cent entre Manuel i Rosario. En realitat, aquest hauria estat només l'episodi final d'una escalada de gelosia i odi per part de Manuel envers la seva germana i la seva família política. La investigació de la Guàrdia Civil ha revelat que la germana tenia por de Manuel des de molt de temps enrere i que ella ja temia que el futur repartiment de l'herència i de les terres generaria problemes entre tots dos.

Abans del crim, algú havia cremat les bardisses i havia intentat assaltar el xalet on vivia Rosario amb el seu marit i el seu fill. La dona sospitava del seu germà

De fet, algú havia cremat les bardisses del luxós xalet en què vivia Rosario amb el seu marit i el seu fill. Va passar el maig del 2022 i mai no es va poder identificar l'autor. La dona pensava que podia haver estat el seu germà. El mateix va pensar quan l'octubre del 2022 un home corpulent i amb el rostre ocult va intentar assaltar el xalet sense aconseguir-ho. El seu germà fa més de metre vuitanta. Després d'aquests incidents, Rosario i el seu marit van decidir instal·lar un sofisticat sistema de seguretat que avisava els telèfons mòbils de l'entrada de qualsevol intrús a casa seva i els enviava les imatges en temps real.

L'últim matí de finals de maig, a la casa hi havia Rosario, el seu fill Lucas i els dos gossos, dos pastors belgues, que vigilaven l'entrada de qualsevol estrany. Els gossos els havia criat el seu oncle Manuel. Aquell matí, l'home va entrar al xalet i només va deixar vius els animals.