Els ciberdelictes i les estafes en Internet estan a l'ordre del dia, també en aplicacions tan populars com Vinted o Wallapop. Per això, les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, a més d'investigar cada cas adverteixen a la població sobre quins són els perills d'uns certs comportaments, direccions o aplicacions quan naveguem per la xarxa.

En les últimes setmanes, la Guàrdia Civil ha advertit a la ciutadania sobre el risc de dues aplicacions molt comunes que es troben presents en bona part dels telèfons.

Les aplicacions en les quals la Guàrdia Civil ha demanat especial cura a la població són aquelles plataformes de compravenda d'articles de segona mà que, si bé per si mateixes no solen donar problema, l'ús fraudulent d'alguns usuaris pot donar lloc a problemes tant per a les persones que compren com per a les que embenin.

Les estafes en les aplicacions per a vendre i comprar objectes, peces de roba, mòbils i tot tipus d'articles funcionen de diverses maneres: d'una banda, estan els qui posen a la venda un article i en enviar-lo al comprador es troben que aquest ha denunciat que no li ha arribat per a quedar-se tant amb el producte com amb els diners de la devolució.

Alerta de frau

Una altra forma bastant comuna de cometre frau a través de les aplicacions de segona mà és negociar amb el comprador o venedor sortir de la plataforma per a eliminar les despeses de gestió: d'aquesta manera, l'estafador s'assegura que l'altra persona queda desproveïda de mecanismes de seguretat i té via lliure per a enganyar-la en cas de desitjar-ho.