La pagesia preveu tornar a mobilitzar-se a les carreteres catalanes aquest dimarts. Hi ha organitzades tractorades en diversos punts des de bon matí, com a l'Alt Empordà, al Ripollès, a l'Alta Ribagorça, al Berguedà i a la Cerdanya. A les 08.00 hores s'ha programat una concentració a l'AP-7 que ha de passar per Santa Llogaia d'Àlguema, Borrassà i Bàscara; a les 09.00 hores s'iniciarà una marxa per la C-16 des de Berga fins a Puigcerdà i Llívia, i a les 10.00 hores coincidiran la portesta a la C-38 des de Molló fins al coll d'Ares, a la frontera francesa, amb una des de Vilaller fins al túnel de Viella, per la N-230. Paral·lelament, s'han convocat reunions d'agricultors a Alcarràs, Almacelles, Alfarràs i Tàrrega per al mateix dimarts.