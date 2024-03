El jutjat penal 1 de Girona ha absolt un acusat que s'enfrontava a 4 anys de presó per atacar un policia local fora de servei amb un ganivet a Girona el 21 de juny del 2023. L'acusaven d'un delicte d'atemptat a agent de l'autoritat amb instrument perillós. La sentència conclou que "no es considera suficientment acreditat" que, just abans que els Mossos el detinguessin al carrer duent el ganivet a la mà, li digués a l'agent "a mi me la suda que siguis policia, et mataré a tu i a la teva família" i, després, corregués cap a ell esgrimint l'arma. El jutjat subratlla que la declaració del policia no té presumpció de veracitat i que, com que no ha declarat cap altre testimoni dels fets, el processat ha de quedar absolt.

El ministeri fiscal sostenia que, cap a les 19.30 hores del 21 de juny del 2023, el policia estava fora de servei a la terrassa d'un bar de la plaça del Barco i va veure l'acusat, que semblava anar begut, causant enrenou i no fent cas a les indicacions d'una cambrera. Va ser aleshores quan va decidir aixecar-se i identificar-se com a agent.

Segons el relat d'acusació, el processat s'hi va enfrontar: "A mi me la suda que siguis policia, et mataré a tu i a la teva família". Aleshores, la fiscalia argumentava que l'acusat va treure un ganivet i va començar a córrer brandant l'arma cap al policia "en posició d'atac". Per prevenir una possible agressió, l'agent va agafar una cadira però, just en aquell moment, dos homes que "semblava que coneixien" el processat van intervenir i se'l van endur del lloc.

Pocs minuts després, els Mossos d'Esquadra van localitzar i detenir el sospitós. La fiscalia l'acusava d'un delicte d'atemptat a agent de l'autoritat amb ús d'instrument perillós i sol·licitava 4 anys de presó. La defensa, encapçalada pel lletrat Jordi Colomer, demanava l'absolució.

La sentència considera que no ha quedat "suficientment acreditat" que el processat corregués armat amb el ganivet en direcció al policia. El jutjat penal 1 de Girona exposa que al judici, i responent a les preguntes del seu advocat, l'acusat va dir que el dia dels fets anava "totalment alcoholitzat", que està "enterrat" en les drogues des del 2004 i que no recordava "res" fins que va ser al jutjat, ja després de la detenció.

El policia local que estava fora de servei va relatar els fets tal com els recollia la fiscalia i va assegurar que havia passat "por". També va remarcar que es va identificar com a policia, tant verbalment com ensenyant la credencial. Els Mossos que van detenir el sospitós van explicar que el van localitzar "cridant sol i amb el ganivet a la mà" enmig del carrer".

Falta de testimonis

La sentència exposa, però, que més enllà del relat del policia fora de servei, no hi ha hagut cap altre testimoni del moment dels fets que hagi declarat al jurat. "La declaració dels agents de l'autoritat no gaudeix de presumpció de veracitat, sinó que el seu testimoni s'ha de calibrar a través del filtre amb el qual s'examina la declaració de qualsevol testimoni", argumenta el jutjat.

"És cert que l'acusat portava una arma quan va ser detingut, però els agents que el van detenir no van presenciar allò que va passar al bar", argüeix la sentència que remarca que qui sí que ho va veure van ser almenys, la cambrera de l'establiment, altres clients del bar i els homes que van intervenir per endur-se el sospitós. La qüestió és que "no han estat aportat com a prova de càrrec". "Prescindint d'aquests mitjans de prova, no és possible trobar indicis sòlids que permetin considerar acreditats els fets més enllà de tot dubte raonable", conclou la sentència.

El jutjat penal resol que "tot això no vol dir que els fets no hagin passat tal i com s'han denunciat, sinó que la prova de càrrec practicada no permet arribar a una convicció segura i certa sobre el que realment va passar". Així, la sentència dona la raó als arguments esgrimits pel lletrat de la defensa i absol l'acusat.