L’advocada de la víctima d’Alves diu que la llibertat sota fiança evidencia que hi ha una “justícia per a rics”

L’advocada de la jove violada per l’exfutbolista Dani Alves ha assegurat aquest dimecres a la tarda que la posada en llibertat del jugador a canvi d’una fiança d’un milió d’euros suposa un precedent “perillós”, perquè pot fer pensar a la ciutadania que hi ha una “justícia per a rics” i una per a la resta. Segons la lletrada Ester García, Alves ja va ser condemnat a una pena més baixa de la que li hagués tocat per haver pagat 150.000 euros, i ara pot esquivar la presó pagant un milió d’euros. A més, això alentirà la tramitació dels recursos. Segons García, el risc de fuga és “evident”. La decisió de l’Audiència de Barcelona ha estat rebuda amb molta “indignació” per la víctima, que no l’entén.

En una atenció als mitjans davant del seu despatx, García ha dit que no acaba d’entendre jurídicament la decisió i li ha costat explicar-li a la seva clienta. En aquest sentit, recorda que l’Audiència encara aprecia risc de fuga, cosa que ella considera “evident”, i recorda que ja se li va reduir la pena per haver pagat 150.000 euros a la víctima com a possible indemnització abans del judici. Així, diu que molt poca gent podria pagar una indemnització així, i menys encara una fiança d’un milió d’euros com la imposada aquest dimecres, que està segura que pagarà.

L'advocada de la denunciant, Ester García, a l'inici del judici contra el futbolista Dani Alves a l'Audiència de Barcelona / Jordi Borràs

Una altra conseqüència de la llibertat d’Alves és que passarà a ser una causa judicial sense pres, cosa que significarà que ja no tindrà preferència respecte altres procediments i alentirà la resolució dels recursos. Ha avisat que recorrerà la posada en llibertat davant la mateixa secció de l’Audiència, però això no paralitza l’alliberament d’Alves. També té presentat un recurs contra la sentència davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Per a Garcia, res ha canviat en les circumstàncies d’Alves al marge de ser condemnat des que al desembre la mateixa Audiència li va denegar la llibertat provisional abans del judici. “Una persona amb sentència recent per violació amb violència, pot sortir en llibertat, i això no li hagués passat a cap persona condemnada amb les mateixes circumstàncies sense una capacitat econòmica com la d’Alves”, ha dit. Per tot això, considera que l’Audiència ha llençat un missatge “molt perillós a la societat” i “revictimitza” a la jove. La víctima, segons la seva lletrada, lamenta la decisió, que considera que deixa Alves “impune” i creu que tots els esforços d’ella i de tot l’entorn que l’ha ajudat aquests mesos no han servit de res.