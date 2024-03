Localitzen treballant com a firaire a un home desaparegut fa més de 20 anys a Bilbao

El 2009 una família de Biscaia va denunciar la desaparició d'un dels seus membres, amb el qual no tenien contacte des de 2003. Ara, 21 anys després, la Guàrdia Civil ha localitzat a l'home amb vida i en perfecte estat de salut. Segons va detallar el desaparegut als agents que el van trobar, el 2007 havia estat acollit per una família de firaires, la qual cosa li havia suposat estar viatjant pel nord d'Espanya durant tots aquests anys.

La denúncia la van interposar la seva exesposa, fills i germans. Els agents van començar a realitzar les gestions per a la localització d'aquesta persona en l'últim domicili facilitat pels familiars i per carrers pròxims del barri bilbaí de Zorroza, on residia, sense obtenir resultat.

Van procedir també a la presa d'ADN d'un dels seus fills amb la finalitat de poder localitzar el seu parador, però allò tampoc va donar resultat. Tampoc en el registre civil figurava certificat de cap defunció, ni empadronament en cap ajuntament.

Les primeres pistes

No obstant això, els investigadors si van localitzar un compte corrent en ús en una sucursal d'un banc a la localitat navarresa de Caparroso, en la qual es continuava ingressant la pensió de la persona desapareguda, comprovant que s'extreia la mateixa quantitat en efectiu en dues vegades a l'inici de cada mes.

Després d'això, els agents es van desplaçar a la localitat navarresa i allí, el passat 19 de març, es va trobar al desaparegut en perfecte estat de salut.

Va ser llavors quan se li va comunicar que hi havia una denúncia emesa per la seva desaparició, per la qual cosa li van preguntar si desitjava facilitar les dades del seu parador o de contacte als familiars. El desaparegut va assenyalar que resideix amb una família de firaires amb la qual viatja de fira en fira des del 2007 i que, encara que no té telèfon, podien contactar amb un convivent o arribat el cas, anar a visitar-lo.