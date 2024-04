El misteri de la mort del nen Émile commociona a França

El suspens i la preocupació per la seva desaparició s'han acabat, però continua el misteri. Una excursionista va trobar el diumenge restes del cadàver del nen francès Émile, de 2 anys, desaparegut el mes de juliol passat als Alps francesos. Després de la seva ràpida identificació per les forces de seguretat, aquesta troballa casual va posar punt final a més de vuit mesos de cerca. Encara es desconeixen, no obstant això, els motius pels quals es va perdre el rastre del petit mentre jugava al jardí del domicili dels seus avis al poble de Haut-Vernet (centre-est). Es tracta d'una mort accidental? O hi ha motius criminals?

El cadàver va ser localitzat en una zona "difícil, molt escarpada", segons la Gendarmeria

Un centenar de gendarmes han rastrejat aquest dilluns la zona on van trobar el seu cadàver, prop de la localitat alpina de Haut-Vernet, de pocs centenars d'habitants, però amb una extensió d'un centenar d'hectàrees. Busquen proves que expliquin el que li va succeir al petit Émile. L'excursionista va trobar el seu cadàver en una àrea "difícil, molt escarpada", segons la Gendarmeria. La dona va portar una part de l'esquelet a la comissaria. El fet que el cadàver fos transportat dificulta, en part, les recerques científiques dels agents. Aquests pretenen determinar les causes de la seva mort i si el cos va ser transportat o va perir en el lloc on el van trobar.

Vuit mesos de recerca sense resultats

L'última vegada que els seus avis van estar amb aquest nen ros amb rostre angelical va ser el 8 de juliol. Dos habitants van assegurar haver-lo vist passades les cinc de la tarda mentre caminava sol per un dels carrers del poble. Després que avisessin sobre la seva desaparició, les forces de seguretat van fer un ampli desplegament per a trobar-ho. Van utilitzar drons, helicòpters amb càmeres tèrmiques, gossos rastrejadors… Nombrosos voluntaris es van oferir per a participar en la cerca. Tot això no va servir de res.

Ocorreguda al juliol, la desaparició de Émile es va convertir en un succés amb repercussió nacional i fins i tot internacional. Aquest espectacle mediàtic es va veure alimentat, així mateix pel perfil de la família, catòlics tradicionalistes. A més, l'avi és víctima i testimoni en dues recerques policials diferents. Fins i tot va haver-hi mèdiums que van viatjar al poble a fi de trobar al nen desaparegut gràcies a les seves visions. I tot això ho gravaven i retransmetien a TikTok.

“Examinem totes les hipòtesis”

Encara que la troballa del cadàver ha acabat amb aquest circ sensacionalista, queda l'interrogant sobre les causes de la desaparició i la mort. “De moment, continuem examinant totes les hipòtesis”, va explicar Marie-Laure Pezant, portaveu de la gendarmeria. Es valora tant la possibilitat d'una defunció per motius accidentals després d'haver-se perdut en aquesta zona boscosa com d'un homicidi voluntari o involuntari. Tampoc es pot descartar que un llop, una àguila o un altre tipus d'animal posés fi a la seva vida. “No és segur que descobrim les causes i les circumstàncies de la seva mort”, ha reconegut Pezant en declaracions a l'emissora de ràdio France Info.

De fet, el lloc on van trobar el cadàver havia estat rastrejat l'estiu passat pels agents. Encara que la probabilitat resulta ínfima, no és impossible que els rastrejadors passessin de llarg davant el cadàver enmig de la naturalesa. Els encarregats de la recerca també han explicat que podria haver-se desplaçat allà a causa de les pluges i vents o bé per l'acció d'animals. I examinen ara el seu crani a la recerca de possibles proves dels motius de la seva mort.

“Ha plogut moltíssim a França (…) i el crani pot haver-se mogut” a causa de fenòmens naturals i que això hagi modificat el seu aspecte, ha explicat Dominique Rizet, expert en temes policials, en declaracions a la cadena BFM TV. La naturalesa pot ser un obstacle per a resoldre el misteri de Émile.