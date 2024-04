L'Otho, 16 anys, autista i trans, ha hagut de deixar els estudis: "Una professora li va dir: 'amb la teva cara i veu em confons'"

Es diu Otho, té 16 anys i vol ser il·lustrador. Volia, ja no té forces, tampoc il·lusió. Diu que no està capacitat, creu que no serveix per a estudiar. Ell ho sent així, però no és cert. El seu coeficient està per sobre de la mitjana. L'Otho té altes capacitats (AACC). Des de fa uns mesos conviu amb la depressió i l'ansietat. No surt de casa, no té ganes. Està sent valorat per a entrar a l'hospital de dia de salut mental.

Amant de l'art, els videojocs, el manga i la il·lustració, des de l'Educació Primària sap que no és "una bestiola rara", com va creure durant un temps. Les seves aficions, els seus interessos, mai van ser com els dels altres. Després de diversos estudis, el petit, en sisè curs li posa nom al que li ocorria: Trastorn de l'Espectre Autista grau 1. A vegades va relacionat amb ser un noi AACC.

Disfòria i depressió

Els graus de l'autisme, expliquen els experts, determinen "el grau de suport" que necessita una persona. L'Otho és bastant independent. Lluita, s'accepta i baralla: vol ser (i és) un nen normal. "Primària la va treure amb bones notes", afirma Sheila, la seva mare. "La Secundària va estar marcada per la seva sortida de l'armari”. La seva transició. "La seva valentia" va impressionar a molts. L'Otho va créixer, fins a aquest moment, amb nom femení. "Jo soc l'Otho, va afirmar". El centro en el que estudiava Secundària li va acompanyar durant el procés. "Van canviar el seu nom en la llista de classe i utilitzaven el pronom masculí per a referir-se a ell". L'Otho va treure el curs, batallant contra la transfòbia, sempre present, però va poder amb tot. "Va haver-hi companys que no es van portar bé, però els professors, els adults, eren aquí", recorda la seva mare.

Va arribar Batxillerat. "L'Otho ho va tenir clar, faria Belles arts". Tot apuntava bé: era el seu somni i ja estava completa la seva transició. El curs va arrencar al setembre de 2023 i el somni es va trencar al gener d'enguany. "El meu fill no surt de casa. Després del seu pas per aquest institut té disfòria, ansietat, depressió i invalidació”.

Primer dia de classe

"Recordo….", arrenca Sheila, "que a l'inici del curs, i malgrat les dificultats d'aconseguir una entrevista amb el tutor perquè deia que 'aquestes coses ja no es fan en Batxillerat', vaig poder parlar amb ell. Jo volia explicar-li el 'Pla Individual' pautat per a l'Otho". Un pla que marca la Llei d'Inclusió que, en el cas de l'Otho, no requereix grans inversions: consisteix en el fet que estigui en primera fila, disposar d'una mica més de temps per a fer els exàmens (pel seu TDAH) i portar auriculars, sense música, per a minorar el soroll. "El meu objectiu era donar-li a conèixer al seu nou alumne: l'Otho, un nen trans amb AACC (Altes Capacitats) i autista de grau un, que podia mostrar determinades estereotipies (moviments repetitius). 'Hi ha un equip especialitzat en autisme' em va dir, i la veritat, em va deixar molt més tranquil·la". No va ser tal.

Moments feliços de l'Otho; a la dreta, menjant; a l'esquerra, al costat de la seva família en la seva graduació de secundària / CEDIDES PER LA SEVA FAMÍLIA A CAS OBERT.

"El seu fill no viatjarà"

"Al principi tot bé, però començo a veure a l'Otho frustrat, sense il·lusió, sense ganes d'anar...", recorda Sheila. El va sorprendre. "Sorgeix fer un viatge d'estudis, una excursió en la qual anirien al País Basc amb la classe...". L'Otho va confirmar la seva assistència el 20 d'octubre de 2023. "Ho paguem al desembre, el viatge era al gener...", explica. L'Otho continuava trist. "Els problemes van començar des del primer dia, però no em va dir res perquè no em volia preocupar", lamenta la dona. "El meu fill, fins a gener, va sobrevivint com pot, fins que arriba el viatge que és on sali tot a flotació".

"El seu fill no viatjarà", em diu el tutor. "Amb tot preparat per a sortir un dimarts, el dijous de la setmana anterior em convoquen en una reunió urgent per a comunicar-me que l'Otho no va". Es va quedar en xoc.

"'El seu fill té atemorida a la classe', em diu. Jo encara no sabia que qui sofria assetjament, en veritat, era ell". Llavors, "el director em va enviar una carta dient que els professors argumenten que és un nen que s'autolesiona i té actituds desafiadores amb els professors". Segons la seva mare, l'Otho no ha tingut mai un perfil així. "Van dir que s'autolesionava perquè, en una situació de nervis, l'Otho es grata compulsivament (estereotipia) i es va fer una ferida".

Sheila va explicar el malentès també respecte a la seva falta d'autoritat: "un dia tenia diarrea i va demanar anar al servei, però la professora li va dir que no. Ell, que havia pres medicació que li havia deixat anar el budell, no podia aguantar, i per a no fer-li-ho damunt, va decidir sortir". L'explicació que va donar la dona als professors no va servir. "Té idees de suïcidi", van afegir. "Aquestes es recolzaven en una frase que", argumenta la mare de l'Otho, "diuen, a mode de joc, gairebé tots els seus companys de classe: 'Oh, Déu, em suïcidaré i deixaré escrit que és per tu''".

"No farà aquest viatge", van insistir. "Van argumentar, també, que ho havien consultat amb l'equip psicopedagògic de l'institut, que mai ha vist al meu fill, i no estava capacitat per a viatjar". L'endemà, Sheila va presentar un informe de la psiquiatra i psicòleg de la Seguretat Social que atenen a l'Otho, "que demostrava que estava bé" i capacitat per a anar. "La condició posada pel centre era que només podia viatjar si ho acompanyava jo. Tinc una altra filla més petita, treballo, no podia organitzar-ho tan ràpid... A més, l'Otho no em necessitava per a poder sortir". La seva mare no va anar i l'Otho no va viatjar. Va arrencar una lluita que no cessa. El viatge era la punta de l'iceberg.

Transfòbia i discriminació

"A Barcelona, a 1 de febrer de 2024", arrenca la denúncia interposada davant els Mossos d'Esquadra, a la qual ha accedit CAS OBERT, contra el centre Educatiu Ferran Casablancas de Sabadell (Barcelona). En aquesta, Sheila parla de "incidències discriminatòries i trànsfobes" per part del professorat d'institut. "Abans, vaig enviar un escrit al centre perquè prenguessin mesures i informava del que anava a fer". Aquest text, al qual també ha accedit aquest mitjà, descriu, d'igual forma "casos de transfòbia i discriminació".

"Són molts i han picat a l'Otho", lamenta *Sheila. "En referència al seu autisme, és una negligència que no implantessin el seu Pla Individual, al qual em van dir que sí en la primera reunió. No portar auriculars, per exemple, per a minorar el soroll en determinats moments, li provocava grans atacs d'ansietat".

L'Otho té marcat aquest pla des de Primària. S'ha respectat en els centres que ha estat. Estan realitzats al costat dels seus especialistes de Salut Mental de l'Hospital Parc Taulí (Sabadell).

Otho, a l'esquerra, al costat de la seva mare a l'Orgull LGTBIQ+; a la dreta, mostra amb un somriure la seva gran conquesta: el seu nom real en el seu DNI. / CEDIDES PER LA SEVA FAMÍLIA A CAS OBERT.

La transfòbia ha estat present, segons la seva denúncia, tant en alumnes com en professors. Dona exemples concrets, encara que intueix que l'Otho guarda per a si molts més. En un d'ells, "a l'hora del pati, diversos alumnes li van estar insultant: 'Al final què ets, Transport públic o TRANS què?' L'Otho li ho va explicar a la professora que vigilava l'esbarjo en aquest moment, va fer cas omís, els va deixar seguir...". Hi ha més. Un dia en classe, compte Sheila, davant la típica pregunta de per què vols fer batxillerat artístic, l'Otho (que sortia en les llistes com a tal: l'Otho, des d'octubre de 2023 té actualitzat el seu DNI) va dir que perquè volia ser il·lustrador. "La professora li corregia: 'il·lustradora'. l'Otho contestava 'il·lustrador', així reiterades vegades fins que va dir: 'bé, la qual cosa siguis, ja està...' Va fer cas omís del seu pronom i gènere, estant tot parlat en la primera reunió".

El viatge, el repartiment de quarts, va generar dolor en l'adolescent també. "Van fer un document d'Excel per a dividir les habitacions i al costat de les persones trans el director posava entre parèntesi: 'dorm amb els nois' o 'dorm amb noies'. L'Otho va demanar que esborressin les especificacions". Una més: "Una altra professora el danyava tractant-ho constantment amb pronoms femenins". La seva disculpa, segons assegura la mare, va anar: "és que amb la teva veu i els teus trets em confons".

Centre de dia de salut mental

El curs segueix, però l'Otho no acudeix a classe. El seu últim informe mèdic, al qual ha accedit CAS OBERT, parla de "empitjorament de clínica ansiosa amb major hipersensibilitat acústica, inquietud i festeig somàtic". No surt al carrer, té "replegament progressiu en domicili". Està en seguiment ambulatori intensiu, i "donada la situació, es valorarà" si ha d'anar "a un hospital de dia d'adolescents per a activació conductual i intervenció educativa i clínica".

Fa només uns mesos, l'Otho era un altre. Era un nen extravertit. Disfrutava amb l'anime, el menjar japonès, i al qual li xiulada el picant. El seu pla ideal: fer un volt amb el seu amic i estar amb Romeo, el seu gat, pel qual sent adoració.

Sheila treballa perquè torni a ser ell. "Exigeixo responsabilitats. Pel meu fill, pel mal causat, per vulnerar la llei d'inclusió, la llei trans i fer-li perdre un any dels seus estudis... i perdre's ell. Necessito que es faci una inspecció amb conseqüències reals perquè el que ha viscut el meu fill no torni a passar-li a cap nen més".

Aquest mitjà ha intentat contactar per telèfon i a través de correu electrònic amb l'Institut Ferran Casablancas, però no ha obtingut resposta.