Compte enrere per a Rafael Amargo: arrenca el judici per tràfic de drogues, la fiscalia li demana 9 anys de presó

Nou anys de presó per "vendre al seu propi domicili substàncies estupefaents de manera 'persistent' a terceres persones a canvi de diners", així ho considera provat el Ministeri Fiscal. El bailaor, Rafael Amargo, sortirà aquest dilluns de la presó de Soto del Real (Madrid) en què fa quatre mesos, per seure a la banqueta de l'Audiència Provincial de Madrid acusat d'un delicte contra la salut pública. No ho farà sol. A la mateixa pena s'enfronta Juan Eduardo SB, el seu assistent de producció, que segons considera provat el Ministeri Públic, actuava de forma "conjunta" en la compra i distribució posterior de les substàncies amb el bailaor.

Amarg i el seu assistent, assegura el fiscal, "adquirien la substància de manera conjunta per a vendre-la a terceres persones". La base d'operacions era el pis del ballador, situat en Malasaña, cor de Madrid

Els fets pels quals ara se'ls jutja es remunten al 2020. L'escrit d'acusació, al qual ha accedit CAS OBERT, sosté que durant els mesos d'abril i desembre d'aquell any tots dos "es dedicaven de manera concertada i persistent a la distribució de substàncies estupefaents, entre altres metamfetamina, a terceres persones a canvi de diners.” Amargo i el seu assistent, assegura el fiscal, "adquirien la substància de manera conjunta als diferents subministradors, per posteriorment repartir-la entre tots dos i vendre-la a terceres persones". La base d'operacions era el pis de Rafael Amargo, ubicat a Malasaña, cor de Madrid.

El ballarí i coreògraf Rafael Amargo, després de la seva detenció en 2020. / EFE/LUCCA PIERGIOVANNI

Narcopís: operació Corax

Tres pots de Popper, una bosseta amb feniletilamina i una ampolla amb 6 ml de GBL, també conegut com a fals èxtasi líquid va ser el que la policia va trobar a casa de Rafael Amargo. A la del seu assistent els agents van trobar més de 60 grams de metamfetamina, el doble del considerat pel Tribunal Suprem com "de notòria importància", a més de Popper, GBL, ketamina i MDMA. La venda d'aquesta droga generaria milers d'euros de benefici.

La confiscació va ser el cim de l'anomenada 'Operació Corax (Cuervo)', que els agents de Policia Nacional van anomenar així per una imatge d'Amargo al seu compte d'Instagram en què apareix el bailaor amb unes ales. "Més aviat àngel que una altra cosa... ", arrenca la publicació. "Tampoc per beatificar el sant, però sí ales per volar, les mateixes meves si, les mateixes d'un querubí més que les d'un diable". Una operació que va arrencar després de la queixa dels veïns del carrer Esperit Sant (Madrid).

Hi havia molt tràfec de persones, van denunciar. Tots arribaven al mateix immoble, un local baix, el del bailaor. “Un narcopís”, van descriure, pel qual passaven toxicòmans i generaven sorolls, olors i desperfectes. Segons ha pogut saber CAS OBERT, alguns dels clients que hi acudien es referien al seu camell com a "Rafa, el del teatre". Era cert, considera el Ministeri Públic. Als dispositius de vigilància que es van establir sobre el domicili, descriu la Fiscalia també en el seu escrit d'acusació, "els agents van poder observar com hi acudien nombroses persones que després d'accedir-hi, i romandre a l'interior escassos minuts, sortien novament de manera precipitada”.

A l'estil 'Breaking Bad'

La vigilància es va mantenir, l'operació estava en marxa. Els agents, en diferents dates, van identificar dues persones. Un client, que "havia enxampat meta" per valor d'uns 45 euros i, un altre, droga de disseny (3-metilmetcatinona). Eren dos, encara que n'hi va haver molts més.

Van descobrir que existia, segons apunta el fiscal, una tercera persona amb Amargo i el seu assistent i soci. Aquest tenia també un rol important. D'origen cubà resultaria ser home de confiança del bailaor, el seu repartidor. El seu paper era clau a la venda quan els clients no podien anar fins al pis de Madrid. Va ser sorprès per la policia quan es disposava a entregar una bosseta amb substància que va resultar ser metamfetamina, la droga de Breaking Bad, a canvi de 50 euros. Per a aquest, també cridat a judici aquest dilluns, es demanen sis anys de presó.

Per contra, el fiscal demana que s'arxivi la causa contra LD, la parella de Rafael Amargo, que al principi va ser investigada i "tot i que al principi es va considerar que podia tenir un paper actiu en la venda de substància estupefaent en conviure Amargo al domicili, no hi ha proves que facin pensar que efectivament participava en aquesta venda”.

L'operació policial incloïa seguiments, rastrejos i escoltes telefòniques. Tal com va avançar CAS OBERT, Amargo va comentar en una conversa intervinguda per ordre judicial que ell manejava la droga "de deu en deu", en al·lusió, segons la interpretació dels investigadors, a grams de metamfetamina. En aquesta mateixa conversa, segons la fiscalia antidroga, Amargo intentava aconseguir una quantitat molt més gran d'aquesta substància. Còdax (o corb) va concloure l'1 de desembre. En interlocutòria dictada pel Jutjat d'Instrucció núm. 48 de Madrid es va autoritzar l'entrada i el registre als habitatges de Rafael Amargo i el seu assistent. A finals d'any, el bailaor, Juan Eduardo i el repartidor van ser detinguts. Rafael Amargo portava a sobre una bàscula de precisió.

A la presó: "Fòbia social"

Amargo, el seu soci i el seu repartidor van quedar en llibertat, en espera de judici. Van ser mesos convulsos. Rafael Amargo anunciava als seus seguidors el febrer del 2023 que canviava de residència. Va dir que vivia a Alacant, "content, tranquil, davant del mar". Aleshores afegia que estava "amb un projecte a la Universitat de salut mental".

Un mes més tard, al març, al mateix Alacant, va ser detingut per segona vegada. Tal com va avançar CAS OBERT, la detenció es va tancar amb un Rafael Amargo acusat de dos delictes. El primer, tràfic de drogues. El segon, atemptat contra l'autoritat per agredir els dos policies nacionals que van ser. Els agents anaven de paisà, arribaven des de Madrid i Amargo els va reconèixer. Els va insultar, els va amenaçar de mort, va intentar pegar-los cops de puny i puntades de peu i fins i tot va mossegar-ne un. La jutge de guàrdia d'Alacant ho va deixar en llibertat amb càrrecs, obligat a comparèixer cada 15 dies a seu judicial i amb la prohibició de sortir del país.

El bailaor no compareixia cada quinze dies, tal com li exigia la justícia, i per això l'Audiència Provincial de Madrid en va ordenar l'ingrés a la presó. Va al·legar "una fòbia a la premsa que cada vegada que firmarà són presents". Més tard va ser ampliada a "fòbia social de caràcter sever consistent en una por escènica a sortir del domicili".

La seva incompareixença, i un apreciat risc de fugida van provocar el seu ordre d'ingrés a la presó. Va ser conduït a Soto del Real el novembre de 2023. Sortirà de la cel·la aquest dilluns, conduït per un furgó de la Guàrdia Civil, directe a la secció 30 de l'Audiència de Madrid. Comença el compte enrere.